eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Immobilienangebotsvideo, das in sozialen Medien auffällt, ideal für Immobilienmarketer, die ein breiteres Publikum anziehen möchten. Dieses Video verwendet anpassbare Vorlagen von HeyGen, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Merkmale der Immobilie mit dynamischen Texteinblendungen und lebendigen Visualisierungen hervorzuheben. Die fröhliche Hintergrundmusik sorgt für eine lebhafte Stimmung, während die Videobearbeitungsfunktion sicherstellt, dass Ihr Inhalt perfekt auf Plattformen wie Instagram und Facebook zugeschnitten ist.
Aufforderung 2
Für Immobilienprofis, die ein immersives Erlebnis bieten möchten, ist eine 90-sekündige Videotour ideal. Dieses Video wird mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt, was Ihnen erlaubt, die Geschichte des Hauses präzise zu erzählen. Die Zielgruppe umfasst potenzielle Hauskäufer und Investoren, die detaillierte Einblicke zu schätzen wissen. Der visuelle Stil ist kinoreif, mit hochauflösendem Filmmaterial und strategischem Einsatz von KI-Sprachausgaben, um jeder Szene Tiefe und Kontext zu verleihen.
Aufforderung 3
Binden Sie Erstkäufer mit einem 30-sekündigen Immobilienmarketing-Video ein, das den Charme gemütlicher Starter-Häuser hervorhebt. Mit Hilfe der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen integriert dieses Video atemberaubendes Stock-Filmmaterial, das Ihre Immobilienaufnahmen ergänzt. Der visuelle Stil ist warm und einladend, mit sanfter Hintergrundmusik, die ein Gefühl von Komfort vermittelt. Untertitel sind enthalten, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer zugänglich ist, was das Teilen über verschiedene soziale Medien Plattformen erleichtert.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Bewertungen

Wie ein Videoersteller für Haustouren funktioniert

Erstellen Sie mit Leichtigkeit ansprechende Immobilienanzeigen-Videos mit unserem intuitiven Videoersteller für virtuelle Hausbesichtigungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video mit anpassbaren Vorlagen
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von Immobilienvideo-Vorlagen auszuwählen, die darauf ausgelegt sind, Immobilien effektiv zu präsentieren. Passen Sie diese Vorlagen an Ihre Marke und Ihren Stil an, um sicherzustellen, dass jede Anzeige eine einzigartige Präsentation erhält.
2
Step 2
Hintergrundmusik und KI-Sprachaufnahmen hinzufügen
Bereichern Sie Ihre Video-Rundgänge durch das Hinzufügen von Hintergrundmusik und künstlich erzeugten Sprachaufnahmen. Diese Funktionen verleihen einen professionellen Touch und machen Ihre Immobilienangebote ansprechender und informativer.
3
Step 3
Markenkontrolle für Konsistenz anwenden
Nutzen Sie unsere Markensteuerung, um Ihr Logo hinzuzufügen und Farben anzupassen, sodass jedes Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Diese Konsistenz hilft dabei, Vertrauen und Wiedererkennung bei Ihrem Publikum aufzubauen.
4
Step 4
Exportieren und in sozialen Medien teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre Immobilienmarketing-Videos in sozialen Medien, um ein breiteres Publikum zu erreichen und potenzielle Käufer anzuziehen.

HeyGen befähigt Immobilienprofis, indem es Immobilienanzeigen mit Hilfe von KI-gesteuerten Werkzeugen in fesselnde Hausbesichtigungsvideos verwandelt. Mit anpassbaren Vorlagen und KI-Sprachaufnahmen können Sie ansprechende Immobilienmarketing-Videos erstellen, die sich abheben.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilienmarketing-Videos verbessern?

HeyGen bietet eine Auswahl an Videovorlagen für Immobilien, die das Erstellen von ansprechenden Immobilienanzeigen zum Kinderspiel machen. Mit anpassbaren Vorlagen und KI-Sprachaufnahmen können Sie professionelle Videorundgänge erstellen, die potenzielle Käufer fesseln.

Was macht HeyGen zu einer Top-Wahl für einen Heimtour-Videoersteller?

HeyGen hebt sich als Ersteller von Immobilienrundgang-Videos hervor, indem intuitive Videobearbeitungswerkzeuge und eine umfangreiche Medienbibliothek bereitgestellt werden. Sie können problemlos Hintergrundmusik und Untertitel hinzufügen, um eindrucksvolle Videorundgänge zu erstellen, die die besten Merkmale einer Immobilie hervorheben.

Unterstützt der Video-Editor von HeyGen das Teilen in sozialen Medien?

Ja, der Videoeditor von HeyGen ist speziell für das Teilen in sozialen Medien konzipiert. Er ermöglicht es Ihnen, Videos auf verschiedene Seitenverhältnisse anzupassen, sodass Ihre Immobilienmarketing-Videos auf jeder Plattform hervorragend aussehen.

Warum sollte ich HeyGens Immobilien-Video-Vorlagen verwenden?

Die Immobilienvideo-Vorlagen von HeyGen eignen sich perfekt, um schnell professionelle Immobilienanzeigen-Videos zu erstellen. Mit Branding-Optionen und von KI generierten Sprachaufnahmen können Sie ein konsistentes Markenbild bewahren und gleichzeitig hochwertige Inhalte liefern.

