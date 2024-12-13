Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Video-Tutorial für angehende DIY-Enthusiasten, das ein einfaches "Heimwerkerprojekt" wie eine Galeriewand oder die Installation eines Regals zeigt, indem Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" verwenden, um reibungslos zwischen den Schritten zu wechseln. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren, gut beleuchteten Aufnahmen des Projekts in Arbeit und den abschließenden "Vorher- und Nachher-Aufnahmen", ergänzt durch eine peppige, inspirierende Hintergrundmusik.

