Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Anleitungsvideo für E-Commerce-Marketer, das zeigt, wie ein AI-Video-Generator die Produktwerbung optimieren kann. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer klaren Stimme. Heben Sie die Effizienz hervor, Produktbeschreibungen in ansprechende visuelle Inhalte umzuwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion für die Stapelverarbeitung nutzen.

