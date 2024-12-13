Urlaubskampagnen-Video-Generator für schnelle festliche Videos

Entwerfen Sie in wenigen Minuten atemberaubende Werbevideos für soziale Medien, indem Sie Hunderte von professionellen Videovorlagen nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Urlaubskampagnenvideo für Kleinunternehmer, das neue saisonale Produkte oder Dienstleistungen präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und fröhlich sein, begleitet von beschwingter, festlicher Musik, und die Templates & Szenen-Funktion von HeyGen nutzen, um schnell ansprechende Inhalte für ein breiteres Publikum zusammenzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein herzerwärmendes 45-sekündiges personalisiertes Urlaubsgrußvideo, das sich an einzelne Kunden oder geliebte Menschen richtet und personalisierte Nachrichten enthält, die von einem AI-Avatar übermittelt werden. Das Video sollte einen warmen und persönlichen visuellen Stil mit sanfter Hintergrundmusik haben und die AI-Avatare von HeyGen für einen einzigartigen und unvergesslichen Touch nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Dankesvideo für die Feiertage, das sich an Firmenkunden und Geschäftspartner richtet und Dankbarkeit für ihre Zusammenarbeit ausdrückt. Der visuelle Stil sollte elegant und anspruchsvoll sein, gepaart mit einem inspirierenden Orchester-Soundtrack, und effizient mit der Text-zu-Video aus Skript-Funktion von HeyGen erstellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Urlaubsankündigungsvideo für allgemeine Social-Media-Nutzer, das einen bevorstehenden Verkauf oder ein Event bewirbt. Verwenden Sie einen ansprechenden und trendigen visuellen Stil mit moderner, beschwingter Musik und sorgen Sie für Zugänglichkeit und Wirkung, indem Sie klare Untertitel/Caption mit der Untertitel/Caption-Funktion von HeyGen hinzufügen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Urlaubskampagnen-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie in wenigen Minuten festliche, wirkungsvolle Urlaubswerbevideos mit AI-gestützten Tools, perfekt, um Ihr Publikum auf allen sozialen Medienplattformen zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie eine festliche Vorlage
Beginnen Sie Ihr Urlaubsvideoprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen, die für festliche Kampagnen maßgeschneidert sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Urlaubsskript ein
Geben Sie Ihre Werbebotschaft oder Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie unsere AI Ihren Text in ansprechende Text-zu-Video aus Skript-Inhalte umwandelt, perfekt für das Erzählen von Urlaubsgeschichten.
3
Step 3
Fügen Sie benutzerdefinierte Medien & Musik hinzu
Personalisieren Sie Ihr Kampagnenvideo, indem Sie Ihre eigenen Markenassets hinzufügen oder aus einer reichhaltigen Medienbibliothek auswählen, um sicherzustellen, dass jedes visuelle Element zu Ihrem Urlaubsthema passt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihre Werbevideos perfekt sind, exportieren Sie sie mit Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen, bereit für die sofortige Freigabe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Ihr Publikum mit festlichen Videos

.

Erstellen Sie aufbauende Urlaubsvideos, um Ihr Publikum zu inspirieren und zu verbinden, und fördern Sie Wohlwollen und Markentreue während der festlichen Saison.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung meines Urlaubskampagnenvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver Urlaubskampagnen-Video-Generator, der eine Reihe anpassbarer Videovorlagen und leistungsstarker AI-Tools bietet, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren. Produzieren Sie mühelos ansprechende Werbevideos für soziale Medien, um in dieser Feiertagssaison die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen.

Welche kreativen Funktionen bietet der AI-Video-Editor von HeyGen für Werbevideos?

Der AI-Video-Editor von HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Werbevideos mit fortschrittlichen AI-Tools wie lebensechten AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen zu erstellen. Verbessern Sie Ihr Urlaubsvideo mit individueller Hintergrundmusik und robusten Bearbeitungstools für ein professionelles Finish.

Ist HeyGen ein effizienter Videoersteller für schnelle Inhalte zu den Feiertagen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein unglaublich effizienter Videoersteller für die Feiertage zu sein, mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor. Dies ermöglicht eine schnelle Videoerstellung, indem eine umfangreiche Medienbibliothek genutzt wird, um schnell beeindruckende Urlaubsvideos zu produzieren.

Wie optimiert HeyGen Urlaubsvideos für das Engagement in sozialen Medien?

HeyGen hilft dabei, Ihre Urlaubsvideos für soziale Medien zu optimieren, indem es einfaches Ändern des Seitenverhältnisses und automatische Untertitel/Captions ermöglicht. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich und auf verschiedenen Kanälen hochgradig ansprechend sind, was die Reichweite Ihres Werbevideos erhöht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo