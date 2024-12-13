Ein dynamisches 60-Sekunden-Video, das für das Employer Branding entwickelt wurde und die lebendige Unternehmenskultur sowie den Teamgeist zeigt. Ziel ist es, Top-Talente anzuziehen, indem ihnen ein authentischer Einblick in den Arbeitsalltag und die Mitarbeiterkameradschaft gegeben wird. Nutzen Sie eine schnelle Montage von Teamaktivitäten, fesselnde Mitarbeiterinterviews und positive Hintergrundmusik, um einen warmen und einladenden Ton zu gewährleisten. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Kulturstatements mühelos in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln.

