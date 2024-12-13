Tutorial-Video-Macher gesucht? Erstellen Sie AI-Videos schneller.

Produzieren Sie überzeugende Schulungsvideos und Anleitungen mit unserer AI-Videoerstellungsplattform, die leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript bietet.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das zeigt, wie eine 'AI-Videoerstellungsplattform' wie HeyGen kleinen Geschäftsinhabern ermöglicht, ansprechende Marketinginhalte mit vorgefertigten 'Vorlagen & Szenen' zu produzieren. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, begleitet von einem fröhlichen, freundlichen Hintergrundtrack, der auf Marketingmanager abzielt, die ihren Content-Workflow optimieren möchten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 45-Sekunden-Video-Tutorial für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie man schnell effektive 'Schulungsvideos' erstellt. Die visuelle Präsentation sollte sauber und autoritativ sein, mit klaren On-Screen-Texten, wobei die Audio von HeyGens fortschrittlicher 'Voiceover-Generierung' angetrieben wird, um eine klare, konsistente Erzählung für komplexe Themen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Erklärvideo für Produktmanager und Pädagogen, das die Einfachheit der Erstellung detaillierter 'How-to-Videos' zeigt, die komplexe Softwarefunktionen vereinfachen. Der visuelle Stil muss dynamisch und illustrativ sein, wobei verschiedene 'AI-Avatare' verwendet werden, um Informationen auf eine zugängliche Weise zu präsentieren, unterstützt von einem klaren, informativen Soundtrack.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Werbevideo für Content-Ersteller und Social-Media-Marketer, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als 'Tutorial-Video-Macher' für die schnelle Inhaltserstellung hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig und inspirierend sein, wobei Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit betont werden, mit einem trendigen Hintergrundtrack, der die nahtlose 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionalität ergänzt und eine schnelle, zugängliche Inhaltserstellung zur Realität macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Tutorial-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Tutorial- und Schulungsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, keine Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich.

1
Step 1
Erstellen aus Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt Ihren Text intelligent in einen Videovorentwurf um, was die Inhaltserstellung einfach macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung von AI-Avataren, um Ihren On-Screen-Präsentator zu sein und Ihren Tutorials eine professionelle menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Nutzen Sie unsere leistungsstarke Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Erzählungen in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Verbessern Sie die Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Tutorial-Videos
Finalisieren Sie Ihre Tutorial-Videos, indem Sie ihr Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen. Exportieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte mühelos für nahtloses Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Prozesse mit Erklärvideos

.

Verwandeln Sie komplexe Themen oder Unternehmensrichtlinien in klare, verständliche Erklärvideos, die komplexe Informationen für jeden zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Tutorial-Videos ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen?

HeyGen fungiert als intuitive AI-Videoerstellungsplattform, die es Nutzern ermöglicht, mühelos professionelle Tutorial-Videos zu produzieren. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript und vorgefertigte Videovorlagen, wodurch umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten überflüssig werden.

Kann HeyGen AI-Avatare für personalisierte Schulungsvideos nutzen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochgradig personalisierte Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Diese Avatare können AI-Voiceovers in verschiedenen Stilen liefern, was das Engagement für Themen wie Mitarbeitereinführung und Videodokumentation erhöht.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Tutorial-Video-Macher für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein effektiver Tutorial-Video-Macher zu werden, indem es Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript-Generierung und automatische Untertitel bietet. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige How-to-Videos und Erklärvideos zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in der Videodokumentation?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videodokumentation und Schulungsinhalte zu integrieren. Dies gewährleistet professionelle, markenkonforme Tutorial-Videos in all Ihren Kommunikationskanälen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo