Videoersteller für den Einstellungsprozess: Optimieren Sie Ihre Rekrutierung
Reduzieren Sie die Einstellungskosten und sparen Sie Zeit bei der Erstellung professioneller Rekrutierungsvideos aus Skripten mit den AI-Avataren von HeyGen.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video im Testimonial-Stil, das sich an Recruiter richtet und zeigt, wie HeyGen die Verbesserung der Kandidatenerfahrung wirklich einfach macht. Der visuelle Stil sollte freundlich und zugänglich sein, möglicherweise mit animierten Elementen, begleitet von einer begeisterten Stimme. Das Video sollte betonen, wie mühelos Nutzer schriftliche Inhalte in dynamische Videos umwandeln können, indem sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um die erste Kontaktaufnahme und Unternehmensvorstellungen persönlicher und ansprechender zu gestalten.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Talent Acquisition Specialists, das zeigt, wie ein leistungsstarkes Rekrutierungsvideo-Tool wie HeyGen erheblich Zeit bei ihren täglichen Aufgaben sparen kann, insbesondere bei der Vorauswahl oder bei Einführungsmeldungen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten und Text auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine energiegeladene Stimme. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen für die schnelle Erstellung demonstrieren, zusammen mit der Voiceover-Generierungsfunktion, um Nachrichten effizient zu personalisieren.
Produzieren Sie ein 40-sekündiges Fallstudienvideo, das sich an HR-Executives richtet und zeigt, wie die Integration einer spezialisierten Software zur Kandidatensichtung in ihren Prozess die Produktivität erheblich steigern kann. Der visuelle Stil sollte elegant und informativ sein, mit Datenvisualisierungen und professionellem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, unterstützt von einer beruhigenden, autoritativen Stimme. Die Erzählung wird die Auswirkungen klarer Kommunikation hervorheben, die durch automatische Untertitel/Untertitel sichergestellt wird, um potenziellen Kandidaten die Stellenanforderungen und die Unternehmenskultur effektiv zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Wie der Videoersteller für den Einstellungsprozess funktioniert
Optimieren Sie Ihre Rekrutierung mit ansprechendem Videoinhalt. Erstellen Sie mühelos professionelle Videos, die Ihren Einstellungsprozess artikulieren, Top-Talente anziehen und die Kandidatenerfahrung verbessern, wodurch die Einstellungskosten gesenkt werden.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
Verbessern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter, indem Sie konsistente, hochwertige Einarbeitungs- und Schulungsvideos bereitstellen und den manuellen Aufwand reduzieren.
Erstellen Sie wirkungsvolle Rekrutierungsinhalte.
Produzieren Sie schnell ansprechende Videoinhalte für soziale Medien und Karriereseiten, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Unternehmenskultur hervorzuheben.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als Videoersteller für den Einstellungsprozess dienen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos für Ihren gesamten Einstellungsprozess zu erstellen, von Stellenbeschreibungen bis zur Einarbeitung von Kandidaten. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie können Sie die Einstellungskosten erheblich senken, Zeit sparen und die Produktivität in Ihren Rekrutierungsbemühungen steigern.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Rekrutierungsvideo-Tool?
HeyGen zeichnet sich als effektives Rekrutierungsvideo-Tool aus, da es die Videoerstellung vereinfacht und die Kandidatenerfahrung verbessert. Mit benutzerfreundlichen Vorlagen und robusten Branding-Kontrollen können Sie problemlos professionelle Videos erstellen, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.
Kann HeyGen bei der Kandidatensichtung und Video-Interviews helfen?
Ja, HeyGen kann die Kandidatensichtung vereinfachen, indem es Ihnen ermöglicht, ansprechende Video-Interviewfragen oder personalisierte Videonachrichten für Bewerber zu erstellen. Dieser AI-gestützte Ansatz hilft Ihnen, Kandidaten effizienter zu sichten und wertvolle Zeit in Ihrem Einstellungsprozess zu sparen.
Integriert sich HeyGen in bestehende Bewerber-Tracking-Systeme?
Während HeyGen leistungsstarke Videoerstellungsfähigkeiten für die Rekrutierung bietet, entwickeln sich direkte Integrationen mit spezifischen Bewerber-Tracking-Systemen kontinuierlich weiter. Sie können HeyGen-Videos nahtlos exportieren, um sie in die meisten ATS-Plattformen hochzuladen, was die Einstellungskosten weiter senkt und die Einstellungszeit verbessert.