Effizienz freischalten mit einem Video-Generator für den Einstellungsprozess
Optimieren Sie das Kandidatenscreening mit Text-zu-Video AI, indem Sie Skripte schnell in professionelle Videointerviews verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Kleinunternehmer und Personalverantwortliche, revolutionieren Sie Ihren Einstellungsprozess mit einem freundlichen und zugänglichen 60-Sekunden-Erklärvideo. Zeigen Sie, wie einfach es ist, ansprechende Inhalte mit einem Video-Generator für den Einstellungsprozess zu erstellen, komplett mit leuchtenden Farben und einer klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und anpassbare AI-Avatare, um ein einzigartiges Kandidatenerlebnis zu schaffen, das Ihre Marke wirklich widerspiegelt und den gesamten Einstellungsprozess reibungsloser gestaltet.
Für HR-Profis und Spezialisten für Talentakquise, erstellen Sie ein modernes, technologieorientiertes 30-Sekunden-Video, das die Kraft von AI-Avataren im Kandidatenscreening enthüllt. Diese elegante, autoritative Demonstration, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit, veranschaulicht visuell, wie ein AI-Video-Generator Ihren Screening-Prozess verbessern kann, um Konsistenz und Effizienz zu gewährleisten. Zeigen Sie, wie AI-Avatare faire und objektive Bewertungen erleichtern und frühe Bewertungen optimieren.
Unternehmen mit verteilten Teams, artikulieren Sie Ihr Engagement für einen wirklich remote-freundlichen Interviewprozess mit einem ansprechenden 50-Sekunden-Video. Präsentieren Sie einen kollaborativen und globalen visuellen Stil, unterstützt von einer ruhigen, professionellen Stimme, die zeigt, wie einfach es ist, inklusive Kandidatenerfahrungen zu schaffen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um vielfältige Arbeitsumgebungen zu illustrieren, und das Anpassen des Seitenverhältnisses & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft Kandidaten auf jeder Plattform erreicht und Ihren gesamten Einstellungsprozess bereichert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Kandidaten-Onboarding & Schulung verbessern.
Optimieren Sie das Pre-Boarding und erklären Sie komplexe Rollen oder die Unternehmenskultur effektiv mit AI-generierten Videos, um die Einsatzbereitschaft der Kandidaten zu steigern.
Ansprechende Rekrutierungsinhalte erstellen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medien, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke einem breiteren Publikum zu präsentieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen das Kandidatenscreening und den Einstellungsprozess mit AI-Video optimieren?
HeyGen ermöglicht es Recruitern, ansprechende Videointerviews und dynamische Materialien für das Kandidatenscreening mit fortschrittlicher AI-Videoerstellung zu erstellen. Dies optimiert die anfängliche Screening-Phase des Einstellungsprozesses erheblich, wodurch er effizienter und konsistenter für alle Bewerber wird.
Welche Rolle spielt HeyGen bei der Erstellung professioneller, remote-freundlicher Videointerviews?
HeyGen befähigt Unternehmen, professionelle, remote-freundliche Videointerviews mit realistischen AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video AI-Funktionen zu gestalten. Dies gewährleistet ein konsistentes und ansprechendes Erlebnis für Kandidaten, unabhängig von ihrem geografischen Standort, und verbessert den gesamten Remote-Interview-Prozess.
Kann ich die mit HeyGen erstellten Videoinhalte für meine spezifischen Einstellungsbedürfnisse anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Videos im Einstellungsprozess, einschließlich robuster Branding-Kontrollen, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können Ihre spezifischen Interviewfragen und Medien leicht integrieren, um die Markenbeständigkeit zu erhöhen und gleichzeitig erhebliche Zeitersparnisse zu erzielen.
Wie hilft HeyGen Recruitern, während des Einstellungsprozesses Zeit zu sparen?
HeyGen hilft Recruitern erheblich, Zeit zu sparen, indem es Textskripte in wenigen Minuten in professionelle Videos mit AI-Avataren verwandelt. Dies optimiert die Erstellung von Nachrichten für das Kandidatenscreening, Intervieweinführungen und sogar Schulungsinhalte, wodurch der gesamte Einstellungsprozess für Recruiter effizienter wird.