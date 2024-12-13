Erklärvideo zum Einstellungsprozess für nahtlose Rekrutierung

Ermöglichen Sie HR-Teams, Top-Talente mit ansprechenden Videos zu gewinnen. Erstellen Sie mühelos überzeugende Inhalte mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video 'Erklärvideo zum Einstellungsprozess', das speziell für potenzielle Kandidaten entwickelt wurde und einen freundlichen und professionellen Überblick über den Rekrutierungsprozess Ihres Unternehmens bietet. Der visuelle Stil sollte besonders zugänglich und klar sein, und die Zuschauer werden mit einem ansprechenden AI-Avatar durch jede Phase geführt, ergänzt durch eine warme, professionelle Stimme. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Bewerbungsprozess effektiv zu entmystifizieren, indem die AI-Avatare-Funktion von HeyGen genutzt wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein dynamisches 30-sekündiges Arbeitgebermarken-Video, das speziell auf Talentakquisitionsteams für soziale Medienplattformen abzielt, könnte Ihre einzigartige Unternehmenskultur effektiv präsentieren. Dieses schnelle Video wird das Wesen Ihres Arbeitsplatzes durch lebendige Szenen und moderne Grafiken einfangen, untermalt von mitreißender Musik und automatisch generierten Untertiteln. Ziel ist es, die besonderen Teamdynamiken und das Arbeitsumfeld hervorzuheben und als kraftvolles Werkzeug für die Rekrutierungsmarketingstrategie zu dienen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 45-sekündiges Erklärvideo 'AI Recruitment Video Creator', das speziell für HR-Teams zugeschnitten ist und die Vorteile und den Arbeitsablauf eines fortschrittlichen AI-Tools in ihrem Einstellungsprozess detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation wird sauber, informativ und deutlich professionell sein, indem animierte Erklärvideo-Elemente genutzt werden, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, alles untermauert von einer klaren, instruktiven Stimme. Die Effizienz, schriftliche Inhalte in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln, wird durch die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erreicht.
Beispiel-Prompt 3
Für neue Mitarbeiter entwerfen Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding- und Schulungsvideo, das die anfänglichen Unternehmensrichtlinien gründlich erklärt und ein Zugehörigkeitsgefühl fördert. Das Video sollte einen professionellen, aber freundlichen visuellen Stil annehmen, geschickt relevante Stockmedien aus der Medienbibliothek integrieren und durch eine freundliche Stimme und leichte Hintergrundmusik ergänzt werden. Anpassbare Videovorlagen, einschließlich der über HeyGens Vorlagen & Szenen verfügbaren, werden eine konsistente und ansprechende Einführung in die Unternehmenskultur gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Maker für den Einstellungsprozess funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Erklärvideos zum Einstellungsprozess, um Kandidaten zu informieren und Ihre Talentakquisitionsstrategie mit AI-gestützten Tools zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts, in dem Sie jede Phase Ihres Einstellungsprozesses detailliert beschreiben. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihren Text schnell in eine visuelle Erzählung für eine effektive Videoproduktion zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Einstellungsprozess professionell zu präsentieren. Diese Schlüsselfunktion des AI Recruitment Video Creators verleiht einen menschlichen Touch ohne traditionelle Videoproduktion.
3
Step 3
Passen Sie es mit Ihrer Marke an
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Arbeitgebermarken-Videos konsistent Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie Größenanpassung und Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Dies hilft, Top-Talente anzuziehen und Ihre Social-Media-Rekrutierungsbemühungen zu stärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Erhöhen Sie Ihre Rekrutierungsmarketingstrategie, indem Sie dynamische Social-Media-Videos erstellen, die schnell Top-Talente anziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Rekrutierungsmarketingstrategie verbessern?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Rekrutierungsvideos durch seine AI-gesteuerten Funktionen. Mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren können HR- und Talentakquisitionsteams professionelle Rekrutierungsvideos produzieren, die effektiv Top-Talente anziehen und gleichzeitig die authentische Unternehmenskultur präsentieren.

Was macht die AI-Avatare von HeyGen zu einem einzigartigen Werkzeug für Rekrutierungsvideos?

Die AI-Avatare von HeyGen verleihen Rekrutierungsvideos eine personalisierte und innovative Note. Diese Avatare, kombiniert mit Text-zu-Video-AI-Fähigkeiten, ermöglichen dynamische Präsentationen, die das Unternehmensbranding für potenzielle Kandidaten ansprechender und einprägsamer machen.

Warum sind die Onboarding- und Schulungsvideos von HeyGen vorteilhaft für HR-Teams?

HeyGen unterstützt HR-Teams mit seinen effizienten Videoproduktionstools, die Drag-and-Drop-Editoren und Sprachgenerierung umfassen. Diese Funktionen ermöglichen eine nahtlose Produktion von Onboarding- und Schulungsvideos und gewährleisten einen konsistenten und professionellen Ansatz bei der Mitarbeitereinführung.

Wie unterstützt HeyGen die Produktion von Arbeitgebermarken-Videos?

HeyGen bietet eine Reihe von Branding-Kontrollen, von der Logo-Integration bis zur Farbgestaltung, zusammen mit einer umfangreichen Medienbibliothek. Diese Funktionen ermöglichen es Organisationen, visuell ansprechende Arbeitgebermarken-Videos zu erstellen, die mit ihrer Rekrutierungsmarketingstrategie übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo