Erklärvideo-Ersteller für den Einstellungsprozess für HR-Teams

Optimieren Sie Onboarding- und Schulungsvideos für HR-Teams mit anpassbaren Videovorlagen für professionelle Ergebnisse.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo zum Einstellungsprozess, das sich an HR-Profis und Einstellungsmanager richtet und zeigt, wie HeyGens AI-Avatare Kandidaten begrüßen und die Unternehmenskultur vorstellen können. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einer freundlichen, klaren AI-Sprachausgabe, die die Zuschauer durch die ersten Bewerbungsschritte führt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges animiertes Erklärvideo für Kleinunternehmer und Personalvermittler, das zeigt, wie anpassbare Videovorlagen die Erstellung kurzer, ansprechender Kandidatenübersichtsvideos vereinfachen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und lebendig sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer prägnanten, energischen Erzählung, die die wichtigsten Qualifikationen der Bewerber hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Video für Marketingteams und Content-Ersteller im HR-Tech-Bereich, das die Vorteile der Umwandlung komplexer Rekrutierungsstrategien in umfassende Leitfäden mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion beschreibt. Verwenden Sie einen eleganten, autoritativen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer polierten AI-Stimme, um sicherzustellen, dass der Inhalt für ein breites Publikum leicht verständlich ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 30-sekündige Social-Media-Recruitment-Anzeige, die sich an Talentakquisitionsspezialisten richtet und zeigt, wie HeyGens automatische Untertitel/Caption die Zugänglichkeit und das Engagement für Stellenanzeigen verbessern. Der visuelle Stil sollte schnell und inspirierend sein, mit energetischer Hintergrundmusik und einer klaren Sprachausgabe, um die Vorteile vielfältiger Talentpools schnell zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Ersteller für den Einstellungsprozess funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende animierte Erklärvideos für Ihren Einstellungs- und Onboarding-Prozess, um die Kommunikation zu vereinfachen und Top-Talente anzuziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videostruktur
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Erzählung aus einem Skript oder wählen Sie aus anpassbaren Videovorlagen. Dies bildet die Grundlage für Ihr Erklärvideo zum Einstellungsprozess.
2
Step 2
Animieren Sie Ihr Erklärvideo
Verwandeln Sie Ihr Skript in ein dynamisches animiertes Erklärvideo. Fügen Sie AI-Avatare hinzu, um Ihre Inhalte ansprechend zu präsentieren und Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie Audio und Zugänglichkeit
Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Sprachausgaben, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln. Stellen Sie eine breite Reichweite und Inklusivität sicher, indem Sie Ihrem Video automatische Untertitel/Caption hinzufügen.
4
Step 4
Verfeinern und effektiv teilen
Nutzen Sie robuste Videobearbeitungstools, um Ihre Kreation zu perfektionieren. Exportieren Sie Ihr poliertes Erklärvideo für verschiedene Plattformen, bereit, um Ihre HR-Teams bei Onboarding und Rekrutierung zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Top-Talente über Social Media anziehen

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Rekrutierungsvideos und Arbeitgebermarken-Inhalte für Social Media, um ideale Kandidaten anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender animierter Erklärvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, animierte Erklärvideos einfach mit fortschrittlichen AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen zu erstellen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor erlaubt die kreative Erstellung von Erklärvideos ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten, was die professionelle Videoproduktion zugänglich macht.

Kann HeyGen mein Skript in ein professionelles Erklärvideo mit AI-Sprachausgabe verwandeln?

Absolut. HeyGen nutzt leistungsstarke Text-zu-Video-Erstellung, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript direkt in ein poliertes Erklärvideo zu verwandeln. Sie können aus verschiedenen AI-Sprachausgaben wählen und automatisch Untertitel/Caption generieren, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihres Inhalts zu verbessern.

Welche Vorteile bietet HeyGen für HR-Teams bei der Erstellung von Onboarding- und Schulungsvideos?

HeyGen ist ein idealer Erklärvideo-Ersteller für HR-Teams, der die Produktion von Onboarding- und Schulungsvideos mit AI-Avataren optimiert. Seine Effizienz spart Ressourcen, sodass sich HR auf strategische Initiativen konzentrieren kann, während konsistente, hochwertige Inhalte mit individueller Markenanpassung geliefert werden.

Wie kann HeyGen meine Marketingstrategie durch Erklärvideoinhalte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell vielfältige Erklärvideoinhalte zu erstellen, die Ihre gesamte Marketingstrategie auf Plattformen wie Social Media unterstützen. Mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einer umfangreichen Mediathek können Sie wirkungsvolle Videos für verschiedene Kampagnen erstellen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo