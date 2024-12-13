HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell vielfältige Erklärvideoinhalte zu erstellen, die Ihre gesamte Marketingstrategie auf Plattformen wie Social Media unterstützen. Mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einer umfangreichen Mediathek können Sie wirkungsvolle Videos für verschiedene Kampagnen erstellen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.