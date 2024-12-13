Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter im Gesundheitswesen, das die grundlegenden Prinzipien des HIPAA-Bewusstseins mit einem professionellen und klaren visuellen Stil sowie freundlichen animierten Grafiken erklärt. Dieses Video sollte die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um komplexe juristische Texte in eine verständliche Erzählung umzuwandeln, die sich an Neueinsteiger im medizinischen Bereich richtet.

Video Generieren