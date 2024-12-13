Stärken Sie Ihre Schule: High School Video Maker Tool

Erstellen Sie professionelle Schulwerbevideos und virtuelle Campus-Touren, indem Sie AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen.

Erstellen Sie eine 1-minütige, ansprechende Projektpräsentation, die sich für ein 'High School Video Maker'-Projekt eignet und sich an Schüler und Lehrer richtet. Verwenden Sie einen klaren, informativen visuellen Stil und eine professionelle Sprachüberlagerung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um ein komplexes Thema zu erklären oder ein Forschungsprojekt vorzustellen. Dieses Video sollte moderne Ästhetik mit leicht verständlichem Audio verbinden, um den Inhalt zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Möchten Sie potenzielle Schüler und Eltern mit einem dynamischen 30-sekündigen Schulmarketingvideo für soziale Medien begeistern? Produzieren Sie einen lebhaften, visuell ansprechenden Kurzclip, indem Sie HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion nutzen, um schnell eine fesselnde Erzählung über Schulveranstaltungen oder einzigartige Programme zu erstellen, komplett mit eingängiger Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 2
Für Lehrer, die komplexe Themen erklären, entwickeln Sie ein 2-minütiges Bildungsvideo, das sich an Schüler richtet und HeyGens AI-Avatare für eine konsistente, freundliche Erzählung nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber und prägnant sein, unterstützende Grafiken und Bildschirmtext einbeziehen, während das Audio klar und fokussiert bleibt, um das Verständnis des 'Bildungsvideo-Makers' zu erleichtern.
Beispiel-Prompt 3
Heben Sie den lebendigen Geist eines High School Clubs mit einem 45-sekündigen Video hervor, das das Engagement der Schüler für die breitere Schulgemeinschaft und die Eltern zeigt. Dieses Video sollte einen authentischen, lebhaften visuellen Stil annehmen, gepaart mit mitreißender Musik und leicht verständlichen Untertiteln, die mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion erstellt wurden, um den 'Videoproduktions'-Prozess einfach und wirkungsvoll zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der High School Video Maker funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und wirkungsvolle Videos für Ihre High School, von Bildungsinhalten bis hin zu Marketingmaterialien, mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, die für den Bildungsbereich zugeschnitten sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für vollständige kreative Freiheit.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Integrieren Sie die einzigartigen Bilder, Videos und Texte Ihrer Schule. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante visuelle Elemente zu finden, die Ihre Botschaft verstärken und die Geschichten Ihrer High School zum Leben erwecken.
3
Step 3
Erzeugen Sie AI-Verbesserungen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit fortschrittlichen AI-Funktionen. Fügen Sie einfach professionelle Erzählungen mit Sprachgenerierung hinzu, um Skripte in ansprechendes Audio für Präsentationen, Ankündigungen oder Lektionen zu verwandeln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Bereiten Sie Ihr Video für jede Plattform vor. Passen Sie die Abmessungen Ihres Videos mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis an, um sicherzustellen, dass es perfekt in sozialen Medien, auf Ihrer Schulwebsite oder während Präsentationen aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Akademische Themen animieren

.

Verwandeln Sie komplexe Themen wie historische Ereignisse in lebendige, fesselnde Videogeschichten, die das Lernen für Schüler immersiver und einprägsamer machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Schüler und Lehrer an High Schools?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit AI-Video-Tools, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, was es zu einem idealen Video Maker für Bildungszwecke macht. Lehrer und Schüler können ohne Vorkenntnisse im Bearbeiten ansprechende Inhalte erstellen und so den Videoproduktionsprozess vereinfachen.

Kann HeyGen bei der Anpassung von Bildungsvideos und Schulmarketinginhalten helfen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Vorlagen und Drag-and-Drop-Bewegungen, die es Benutzern ermöglichen, Videos mit Branding-Kontrollen, Medienbibliotheks-Assets und AI-Bearbeitungsfunktionen anzupassen. Dies macht es perfekt für Schulwerbevideos, virtuelle Campus-Touren und einzigartige Bildungsprojekte.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung und Inhaltsbereitstellung?

HeyGen unterstützt Bildschirmaufnahmen, Sprachgenerierung und automatische Untertitel, um Ihre Videoprojekte zu verbessern. Sie können Videos auch in verschiedenen Seitenverhältnissen anpassen und exportieren, um sie einfach in sozialen Medien und auf anderen Plattformen zu teilen, was HeyGen zu einem umfassenden Video-Editor macht.

Welche anderen Arten von Videos können Schulen mit HeyGen neben Unterrichtsmaterialien erstellen?

HeyGen ist vielseitig und ermöglicht es Schulen, hochwertige Schulmarketingvideos, Fundraising-Videos, virtuelle Campus-Touren und Video-Newsletter zu produzieren. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Videoproduktion für alle schulischen Kommunikations- und Werbebedürfnisse, die über die grundlegenden Anwendungen eines Bildungsvideo-Makers hinausgehen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo