Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges dynamisches Erklärvideo vor, das sich an Marketer und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit eines "AI-Video-Generators" für die schnelle Content-Produktion veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte lebendige Motion Graphics und überzeugende "AI-Avatare" zeigen, die wichtige Informationen liefern, während der Ton aus einer energiegeladenen, AI-generierten Stimme besteht. Heben Sie hervor, wie "Text-zu-Video aus Skript" den Erstellungsprozess vereinfacht und komplexe Konzepte leicht auf einer "mehrschichtigen Zeitleiste" visualisiert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Social Media Manager und Pädagogen, das effiziente "Video-Editing"-Workflows für die Multi-Plattform-Verteilung demonstriert. Visuell sollten geteilte Bildschirme oder schnelle Schnitte gezeigt werden, die denselben Inhalt nahtlos an verschiedene Seitenverhältnisse anpassen, wobei die Fähigkeit der "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" hervorgehoben wird, mit kristallklaren "Untertiteln/Beschriftungen", die immer vorhanden und synchronisiert sind. Der Ton sollte optimistisch sein und sich auf klare Anweisungen zur Anpassung von Inhalten konzentrieren, wobei "Untertitel generieren" als zeitsparende Funktion hervorgehoben wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 2-minütige Einführung für Anfänger und Unternehmer, die sich darauf konzentriert, wie man "HD-Videos online erstellen" kann, mit professionellem Finish, auch ohne Vorkenntnisse. Der visuelle Stil sollte einladend und intuitiv sein und einen Rundgang durch benutzerfreundliche "Vorlagen & Szenen" bieten sowie die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" demonstrieren. Eine beruhigende, artikulierte Erzählung sollte die Benutzer durch die "Bearbeitungszeitleiste" führen und die Einfachheit betonen, mühelos professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man hochwertige Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos professionelle, hochauflösende Videos mit unserem intuitiven Online-Video-Maker, der AI-Tools und kreative Funktionen für beeindruckende Ergebnisse nutzt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus trendigen Vorlagen auswählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, um mit dem Aufbau Ihres Videos zu beginnen.
2
Step 2
Präzise bearbeiten
Nutzen Sie die mehrschichtige Zeitleiste, um Ihre Videoclips, Bilder und Audios sorgfältig anzuordnen und zu verfeinern.
3
Step 3
Untertitel generieren
Verbessern Sie Ihre Inhalte, indem Sie mit unseren AI-gestützten Tools automatisch genaue Untertitel und Beschriftungen generieren.
4
Step 4
In 4K exportieren
Laden Sie Ihr fertiges hochwertiges Video in atemberaubender 4K-Auflösung herunter, optimiert für jede Plattform oder jedes Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

Entwickeln Sie professionelle und ansprechende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten effektiv zu präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung mit hochwertigem Output?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um Text schnell in professionelle Full HD und 4K Videos zu verwandeln. Benutzer können beeindruckende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und dynamischen Szenen erstellen, was ein nahtloses und effizientes Online-Video-Editor-Erlebnis gewährleistet.

Welche Art von Video-Editing-Funktionen bietet HeyGen für Online-Ersteller?

HeyGen bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen, einschließlich Text-zu-Video-Konvertierung, Voiceover-Generierung und Untertitel-Generierung. Sie können Vorlagen einfach anpassen, das Branding steuern und Ihre Kreationen in verschiedenen Seitenverhältnissen, einschließlich 4K-Export, für nahtlose Exporte auf jede Plattform exportieren.

Kann HeyGen Untertitel generieren und bei der Markenbildung meiner Videos helfen?

Absolut! HeyGen generiert automatisch Untertitel für Barrierefreiheit und Engagement. Darüber hinaus können Sie die Präsenz Ihrer Marke vollständig steuern, indem Sie Logos hinzufügen, Farben anpassen und spezifische visuelle Elemente auswählen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Identität widerspiegelt.

Ist HeyGen ein effektiver Online-Video-Editor für die Erstellung professioneller Inhalte?

HeyGen ist darauf ausgelegt, ein leistungsstarker und intuitiver AI-Video-Generator zu sein, der es Benutzern ermöglicht, mit minimalem Aufwand beeindruckende Videos zu erstellen. Seine Suite von AI-gestützten Tools, einschließlich anpassbarer AI-Avatare und einer reichhaltigen Medienbibliothek, stellt sicher, dass Sie ansprechende und hochwertige Inhalte effizient für jeden Zweck produzieren können.

