Erstellen Sie hochkonvertierende Werbevideos, die den Umsatz steigern

Steigern Sie die Konversionsraten, indem Sie überzeugende Anzeigen mit kraftvollem visuellen Storytelling erstellen. HeyGens AI-Avatare machen professionelle Produktionen einfach.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für Marketingmanager, die erfolgreiche Kreativprojekte produzieren möchten, die Ergebnisse liefern und ihren Workflow bei der Videowerbung verbessern. Dieses informative Stück sollte einen professionellen, sauberen visuellen Stil haben, mit einer direkten Erzählung, die ein Hauptmerkmal erklärt, und mit einem klaren Handlungsaufruf abschließen, alles effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Für eine E-Commerce-Marke, die ein neues Produkt auf den Markt bringt, sollte ein 60-sekündiger Werbespot darauf abzielen, starke emotionale Verbindungen mit der Zielgruppe aufzubauen. Das Video muss filmische Bilder enthalten, reich an inspirierenden Lifestyle-Aufnahmen, ergänzt durch eine fesselnde Voiceover-Generierung, die Verlangen und Aufregung weckt und während der gesamten Anzeige für hohe Engagement-Raten sorgt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein schnelles 15-sekündiges, hochkonvertierendes Werbevideo speziell für Social-Media-Marketer, das sich darauf konzentriert, in den ersten 3 Sekunden klare Botschaften für maximale Wirkung zu liefern. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit lebendigen Grafiken und trendiger, unaufdringlicher Musik, wobei HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion genutzt wird, um sicherzustellen, dass die Botschaft auch ohne Ton effektiv vermittelt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie hochkonvertierende Werbevideos funktionieren

Meistern Sie die Kunst, wirkungsvolle Videoanzeigen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern, indem Sie HeyGens intuitive Tools für optimales Engagement und Konversion nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr fesselndes Skript
Entwickeln Sie eine überzeugende Erzählung für Ihre Anzeige. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Ideen mühelos in visuelle Inhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Stimme
Wählen Sie die perfekten visuellen Elemente und die passende Stimme für Ihre Botschaft. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie wirkungsvolle Verbesserungen hinzu
Steigern Sie das Zuschauerengagement und die Markenwiedererkennung. Integrieren Sie Untertitel/Captions für Barrierefreiheit und nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeige mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie für optimale Reichweite
Bereiten Sie Ihre Anzeige für verschiedene Plattformen vor, um maximale Wirkung zu erzielen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Video auf jedem Bildschirm, von Mobilgeräten bis zu Desktops, großartig aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Nutzen Sie sozialen Beweis mit Testimonial-Anzeigen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Video-Testimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und die Konversionsraten von Anzeigen erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen ideal für die Erstellung hochkonvertierender Werbevideos?

HeyGen ist ideal für die Produktion hochkonvertierender Werbevideos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten nutzt, um überzeugendes visuelles Storytelling zu ermöglichen. Seine kreativen Techniken und anpassbaren Vorlagen helfen dabei, einen starken Handlungsaufruf zu integrieren, der bessere Konversionsraten für Ihre Kampagnen erzielt.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Videoanzeigen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Videoanzeigen, indem es Werbeskripte direkt in professionelle Video-Werbeinhalte umwandelt. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung und automatisierter Voiceover-Generierung können Sie schnell und ohne komplexe Ausrüstung kreative Inhalte erstellen und iterieren.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz in all meinen Videoanzeigen sicherstellen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen die Markenkonsistenz in allen erfolgreichen Kreativprojekten beibehalten. Integrieren Sie einfach Ihr Logo, Ihre Markenfarben und nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um jedes Video mit Ihrer visuellen Identität in Einklang zu bringen.

Welche Aspekte der Video-Werbung optimiert HeyGen für verschiedene Plattformen?

HeyGen erleichtert die plattformspezifische Optimierung von Videoanzeigen, indem es flexible Größenanpassungen und Exportoptionen für Ihre Videoanzeigen bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen formatiert sind, um das Engagement und die Reichweite bei unterschiedlichen Zielgruppen mit klaren Botschaften zu erhöhen.

