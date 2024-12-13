Healthcare Workflow Video Maker: Vereinfachen & Schulen

Optimieren Sie die Schulung des Personals und die Patientenaufklärung, indem Sie Skripte in fesselnde Videos mit AI-Voiceover-Generierung verwandeln.

567/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Patienten richtet und die Vorteile regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen erklärt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und zugänglich sein, mit lebendigen Farben und einfachen Animationen, um komplexe medizinische Informationen in verdauliche Stücke zu zerlegen. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Erzählung automatisch zu generieren und klare Patientenaufklärungsvideos mit genauen Untertiteln für Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo vor, das einen neuen Telemedizin-Dienst potenziellen Kunden und überweisenden Ärzten vorstellt. Die Ästhetik des Videos sollte modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und hochwertigen visuellen Elementen aus HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wichtige Funktionen hervorzuheben. Erstellen Sie eine überzeugende Erzählung mit verschiedenen Videostilen und bauen Sie schnell einen AI-Video-Generator-Entwurf, der leicht mit HeyGen's Vorlagen & Szenen angepasst werden kann, um die schnelle Einführung des Dienstes zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neues Verwaltungspersonal, das das richtige Verfahren für das Patientenaktenmanagement gemäß den HIPAA-Richtlinien detailliert beschreibt. Diese Erfahrung mit dem Gesundheits-Workflow-Video-Maker sollte einfach und professionell sein, die Schritte klar präsentieren und HeyGen's Größenanpassung & Exporte für verschiedene interne Plattformen nutzen. Integrieren Sie klare, prägnante Anweisungen, die über Voiceover-Generierung geliefert werden, und unterstützen Sie diese mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, um eine effektive und optimierte Videoproduktion zu schaffen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Healthcare Workflow Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell HIPAA-konforme Patientenaufklärungs- und Schulungsvideos für das Personal mit unserem AI-Video-Generator, um Abläufe zu optimieren und medizinische Genauigkeit zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Inhalte, die den Gesundheits-Workflow umreißen. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text sofort in einen Videoentwurf zu konvertieren, der die Grundlage Ihrer Klinik-Workflow-Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Gesundheits-Workflow-Inhalte professionell zu präsentieren. Dies erhöht das Engagement, sei es für Patientenaufklärungsvideos oder Schulungsvideos für das Personal.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und akustische Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Inhalten aus der Medienbibliothek und generieren Sie professionelle Voiceovers. Fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Gesundheits-Workflow-Video, indem Sie Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild anwenden. Exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Verteilung, sodass Ihre AI-Video-Generator-Inhalte einsatzbereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Inhaltserstellung für medizinische Kurse

.

Entwickeln und verteilen Sie effizient ein breiteres Spektrum an medizinischen Kursen und Bildungsinhalten für medizinisches Fachpersonal und Patienten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Gesundheits-Workflow-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die effiziente Produktion von Gesundheits-Workflow-Videos ermöglicht. Nutzer können AI-generierte Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um die Videoproduktion zu optimieren und komplexe Prozesse klar und prägnant darzustellen.

Kann HeyGen zur Erstellung ansprechender Patientenaufklärungsvideos verwendet werden?

Absolut. Mit HeyGen können Sie problemlos überzeugende Patientenaufklärungsvideos mit animierten Videos und verschiedenen Videostilen erstellen. Passen Sie Szenen an und integrieren Sie professionelle Voiceovers, um wichtige Informationen effektiv zu kommunizieren und das Patientenverständnis zu verbessern.

Welche kreativen Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Flexibilität, die es Nutzern ermöglicht, Szenen anzupassen und aus verschiedenen Videostilen zu wählen. Sie können auch AI-generierte Avatare nutzen, Hintergrundmusik hinzufügen und professionelle Skript- und Voiceover-Funktionen integrieren, um hochwertige, markengerechte Inhalte zu produzieren.

Wie verbessert HeyGen Schulungsvideos für medizinisches Fachpersonal?

HeyGen revolutioniert Schulungsvideos, indem es medizinischem Fachpersonal ermöglicht, schnell Unternehmensvideostile mit AI zu erstellen. Sie können Skripte in dynamische Visuals mit AI-Entwurf-Funktionen, Untertiteln und Aufzeichnungen verwandeln, um ansprechende und konsistente Schulungsmaterialien zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo