Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo für Kliniken, das darauf abzielt, neue lokale Patienten anzuziehen, indem moderne Einrichtungen und freundliches Personal gezeigt werden. Nutzen Sie ansprechende medizinische Inhalte und einen fröhlichen, einladenden visuellen Stil, um die Zugänglichkeit mit professionellen Vorlagen und Szenen zu verbessern und die angebotenen Gesundheitsinformationen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Gesundheitsfachkräfte, das die richtigen Hygienestandards in einem Krankenhausumfeld darlegt. Dieses Video erfordert klare, schrittweise visuelle Darstellungen und eine professionelle, informative Erzählung, die durch präzise Untertitel unterstützt wird, um sicherzustellen, dass kritische Details leicht aufgenommen werden und das allgemeine Patientenverständnis verbessert wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 20-sekündiges Video, das darauf abzielt, Vertrauen in der breiten Öffentlichkeit aufzubauen, mit einem professionellen medizinischen Moderator. Der visuelle Stil sollte poliert und autoritativ sein, wobei ein AI-Avatar genutzt wird, um eine konsistente und professionelle Darstellung von Expertise und Vertrauen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Gesundheitsinformationsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Patientenaufklärungsvideos und Klinikwerbung mit AI-gestützten Tools, die klare Kommunikation und professionelle visuelle Darstellungen gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Gesundheitsbotschaft oder Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-Generierungsfunktion wird Ihren Text in eine dynamische visuelle Erzählung umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Gesundheitsinhalte zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an Ihre Marke und Ihren Ton an.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Voiceovers und Untertiteln
Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie menschenähnliche Voiceover-Generierung und automatisch generierte Untertitel hinzufügen, um Klarheit und Zugänglichkeit in mehreren Sprachen zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, bereit für Patientenaufklärung, Marketingkampagnen oder Social-Media-Beiträge.

Gesundheitsförderung und Marketing vorantreiben

Produzieren Sie schnell überzeugende Social-Media-Videos für Klinikwerbung, Gesundheitsbewusstseinskampagnen und breitere Gemeinschaftsengagements.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Produktion von Gesundheitsvideos verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Medizinvideo-Generator, der Gesundheitsfachleuten ermöglicht, mühelos ansprechende medizinische Inhalte zu erstellen. Mit seinen fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen verwandelt HeyGen Skripte in realistische Videos für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse im Gesundheitswesen und vereinfacht die Produktion von Gesundheitsvideos erheblich.

Welche Arten von medizinischen Inhalten kann HeyGen generieren?

HeyGen kann eine Vielzahl von medizinischen Inhalten generieren, darunter wichtige Patientenaufklärungsvideos, ansprechende medizinische Schulungsmodule und effektive digitale Anzeigen für Klinikwerbung. Diese Vielseitigkeit hilft Gesundheitsanbietern, überzeugende Inhalte für Social-Media-Beiträge und verschiedene Marketingkampagnen zu erstellen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung realistischer Gesundheitsvideos?

Absolut. HeyGen ist hervorragend darin, realistische Videos mit hochauflösenden AI-Avataren und menschenähnlichen Voiceovers zu erstellen. Sie können sogar einen benutzerdefinierten AI-Avatar entwickeln, um sicherzustellen, dass Ihre Gesundheitsinhalte ein konsistentes und professionelles Markenimage bewahren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von konformen und professionellen Patientenaufklärungsvideos?

HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung professioneller medizinischer Inhalte zu unterstützen, indem es Funktionen wie automatische Untertitelgenerierung und Unterstützung für mehrere Sprachen bietet, um Klarheit und Zugänglichkeit zu verbessern. Während HeyGen leistungsstarke Werkzeuge für hochwertige Inhalte bietet, sind die Nutzer dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre spezifischen Patientenaufklärungsvideos alle notwendigen Compliance-Standards, einschließlich HIPAA, durch eine ordnungsgemäße Inhaltsüberprüfung erfüllen.

