Erklärvideo-Ersteller für das Gesundheitswesen: Komplexe Themen vereinfachen

Steigern Sie das Engagement für Patientenbildungs- und Schulungsvideos mit dynamischen AI-Avataren.

367/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Gesundheitsfachkräfte, das sich auf bewährte Praktiken für die Patientenkommunikation in einem Krankenhausumfeld konzentriert. Dieses professionelle und informative Video sollte moderne grafische Animationen verwenden und Informationen über HeyGens AI-Avatare präsentieren, um einen konsistenten und sachkundigen Moderator zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an potenzielle Kunden von medizinischen Kliniken richtet und die Vorteile eines neuen Dienstes zur Fernüberwachung von Patienten zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und dynamisch mit 3D-Animation sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und klare, zugängliche Untertitel/Untertitel, die von HeyGen für maximale Reichweite generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Bildungsinhaltsvideo für die breite Öffentlichkeit, das die jüngsten Änderungen in der Krankenversicherungspolitik durch fesselndes Storytelling erklärt. Das Video sollte eine Mischung aus zugänglichen Illustrationen und relevantem Stockmaterial kombinieren, präsentiert von einem freundlichen, gesprächigen Erzähler, der leicht mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen zusammengestellt und angepasst werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Ersteller für das Gesundheitswesen funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos im Gesundheitswesen mit AI-gestützten Tools, die komplexe medizinische Themen für Patientenbildung, Schulung und Marketing vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Gesundheitsbotschaft in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere AI-gestützte Videoplattform verwandelt Ihren Text-zu-Video-aus-Skript in ansprechende Visualisierungen und Erzählungen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Szenen und Visualisierungen aus unserer Medienbibliothek, um komplexe Gesundheitsthemen effektiv zu kommunizieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Voiceover und Branding hinzu
Erzeugen Sie eine natürlich klingende Voiceover-Generierung für Ihr Skript. Passen Sie Ihr Video mit Branding-Elementen wie Logos und Farben an, um eine konsistente professionelle Identität zu wahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, generieren und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte Ihr Publikum effektiv erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulungsengagement und -bindung steigern

.

Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und Patientenbindung mit ansprechenden AI-generierten Videos, die zu einer höheren Informationsspeicherung und verbesserten Ergebnissen führen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos im Gesundheitswesen?

HeyGens AI-gestützte Videoplattform vereinfacht die Produktion von Erklärvideos im Gesundheitswesen durch intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität und gebrauchsfertige Vorlagen. Dies ermöglicht es den Nutzern, komplexe Gesundheitsthemen mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

Kann HeyGen animierte medizinische Inhalte mit AI-Avataren für kreatives Storytelling generieren?

Ja, HeyGen fungiert als kreative Plattform, die die Erstellung von animierten medizinischen Inhalten mit realistischen AI-Avataren ermöglicht. Dies verbessert das Storytelling im Gesundheitswesen, indem komplexe medizinische Animationen durch dynamische Visualisierungen und fesselnde AI-Darstellungen zum Leben erweckt werden.

Welche Rolle spielen AI-Voiceover und Text-zu-Video aus Skripten in HeyGens Videogenerierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Voiceover- und Text-zu-Sprache-Technologie, um Ihr Skript in ein vollständiges Video zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität ist zentral für HeyGens End-to-End-Videogenerierungsprozess und gewährleistet professionelle Audioqualität und Effizienz für alle Ihre Bildungsinhalte.

Wie kann HeyGen die Patientenbildung und Marketingbemühungen im Gesundheitswesen verbessern?

HeyGen befähigt Gesundheitsfachkräfte, überzeugende Bildungsinhalte und Marketingvideos zu erstellen, die das Engagement erheblich steigern. Nutzen Sie die leistungsstarken Funktionen, um effektive Schulungsvideos und visuelle Hilfsmittel zu entwickeln, die wichtige Informationen klar kommunizieren und die Patientenbildung und Markenpräsenz stärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo