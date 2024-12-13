Generator für Gesundheits-Erklärvideos: KI-gestützt & einfach

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Themen in klare Patientenaufklärungsvideos. Unsere Text-zu-Video-Funktion hilft Ihnen, schnell ansprechende Inhalte für das Gesundheitsmarketing zu erstellen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für neue Patienten, das ihnen hilft, ein gängiges medizinisches Verfahren zu verstehen, mit einem warmen, freundlichen visuellen Stil und einer beruhigenden Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für das Gesundheitsmarketing, das sich an potenzielle Investoren richtet und die innovativen Dienstleistungen einer neuen Klinik mit einem professionellen, sauberen visuellen Stil aus HeyGens Vorlagen und Szenen präsentiert, ergänzt durch einen aufmunternden Audiotrack.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für das Gesundheitspersonal zu einem neuen Sicherheitsprotokoll, mit einem informativen und direkten visuellen Stil und einem AI-Avatar als Moderator, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten, unter Nutzung von HeyGens AI-Avataren-Funktion.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video, das einen schnellen Gesundheitstipp für die Allgemeinheit bietet, mit einem hoch ansprechenden visuellen Stil, prominenten On-Screen-Texten und einer fröhlichen Erzählung, mühelos erstellt über HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Gesundheits-Erklärvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Gesundheits-Erklärvideos mit KI, indem Sie komplexe medizinische Informationen in klare, überzeugende visuelle Darstellungen für Patientenaufklärung und Marketing verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Gesundheitsskript ein, um sofort Videoszenen zu generieren. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre Inhalte zu interpretieren und die Grundlage für Ihr Erklärvideo zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die Ihre medizinischen Informationen mit Professionalität und Empathie präsentieren können. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an, um mit Ihrer Marke oder einer bestimmten Patientendemografie übereinzustimmen.
3
Step 3
Fügen Sie eine professionelle Sprachübertragung hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit hochwertiger Sprachgenerierung. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihr Gesundheits-Erklärvideo klar und effektiv mit Ihrem Publikum kommuniziert.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel oder Hintergrundmusik hinzufügen, und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr professionelles Erklärvideo ist nun bereit für die Patientenaufklärung, Schulung oder das Teilen in sozialen Medien.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gesundheitsmarketing steigern

Produzieren Sie schnell überzeugende Erklärvideos für soziale Medien, um effektiv ein breiteres Publikum über Gesundheitsdienstleistungen zu erreichen und zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Gesundheits-Erklärvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Medizinvideo-Generator, der Text in dynamische Gesundheits-Erklärvideos verwandelt. Benutzer können mühelos Erklärvideos erstellen, indem sie ein Skript eingeben, das HeyGen dann mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie animiert, was die Inhaltserstellung erheblich vereinfacht.

Bietet HeyGen Funktionen für gebrandete Gesundheitsmarketing-Videos?

Ja, HeyGen unterstützt eine starke Markenbildung für das Gesundheitsmarketing. Unser Erklärvideo-Generator ermöglicht es Ihnen, Videos mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke anzupassen, indem Sie verschiedene Erklärvideo-Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Patientenaufklärungsvideos?

HeyGen nutzt ausgeklügelte KI-Avatare und professionelle Sprachgenerierung, um ansprechende Patientenaufklärungsvideos zu produzieren. Diese KI-Videoplattform sorgt für klare, konsistente Botschaften mit realistischen Stimmen, die komplexe medizinische Informationen für Patienten zugänglich und leicht verständlich machen.

Was macht HeyGen zu einer effizienten KI-Videoplattform für vielfältige Gesundheitsinhalte?

HeyGen ist eine effiziente KI-Videoplattform zur Erstellung vielfältiger Gesundheitsinhalte, von Schulungsvideos bis hin zu Social-Media-Snippets. Mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses, Untertiteln und einer Vielzahl von Vorlagen ermöglicht sie die schnelle Produktion hochwertiger Erklärvideo-Assets für mehrere Plattformen.

