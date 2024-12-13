Videoersteller für Gesundheitsleistungen für ansprechende HR-Videos

Vereinfachen Sie komplexe HR-Videos und steigern Sie das Mitgliederengagement mit HeyGen's AI-Avataren für personalisierte Kommunikation.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges personalisiertes Video für Mitglieder eines Gesundheitsplans, das spezifische Aspekte ihrer Gesundheitsversorgung erklärt, um das Engagement der Mitglieder zu verbessern. Der visuelle Stil sollte freundlich und einladend sein, mit einer warmen Farbpalette und einem ansprechenden AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen klar kommuniziert, ergänzt durch eingeblendeten Text zur Betonung, wobei HeyGen's AI-Avatare für einen menschlichen Touch genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges dynamisches Werbevideo für eine lokale Klinik, das darauf abzielt, neue Patienten zu gewinnen und ihre "Klinikpromotionen" sowie breitere "Gesundheitsmarketing"-Bemühungen zu verstärken. Das Video erfordert einen modernen visuellen Stil, mitreißende Hintergrundmusik und eine professionelle Sprachübertragung, wobei HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv genutzt wird, um beeindruckende medizinische Videos zu erstellen, die die Dienstleistungen der Klinik hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für diverse medizinische Mitarbeiter, das sich auf kritische "Compliance-Verfahren" und bewährte Praktiken für "medizinische Mitarbeiterschulungen" in verschiedenen Regionen konzentriert. Das Video sollte einen autoritativen und klaren visuellen Stil annehmen, um sicherzustellen, dass die Informationen präzise vermittelt werden, und muss HeyGen's Untertitel/Captions enthalten, um mehrsprachige Zielgruppen zu unterstützen und die Zugänglichkeit zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Videoersteller für Gesundheitsleistungen funktioniert

Optimieren Sie die Kommunikation über Gesundheitsleistungen mit ansprechenden, professionellen Videos, die mühelos mit AI erstellt werden, um das Verständnis und Engagement der Mitglieder zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts zu Gesundheitsleistungen. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in dynamische Videoinhalte, die komplexe Informationen für die Patientenaufklärung vereinfachen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und professionellen Videovorlagen, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Personalisieren Sie Ihre Visuals, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihr Publikum effektiv anzusprechen.
3
Step 3
Anpassen & Verbessern
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben hinzufügen. Erstellen Sie realistische Sprachübertragungen, fügen Sie automatische Untertitel hinzu und passen Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an, um einen polierten Stil zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Exportieren Sie Ihre personalisierten Videos im gewünschten Format für eine einfache Verteilung. Verteilen Sie Ihr medizinisches Erklärvideo über soziale Medien, interne Plattformen oder für Onboarding-Dienste, um das Anrufvolumen zu reduzieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie Gesundheitsbildung und -aufklärung

Entwickeln und liefern Sie umfangreiche Kurse zu Gesundheitsleistungen und Bildungsinhalte effizient und effektiv an ein breiteres Publikum.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI als AI-Medizinvideo-Generator?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Modelle und Text-zu-Video-Technologie, um professionelle Gesundheitsvideos aus einem Skript zu erstellen, wobei AI-Avatare und Sprachübertragung zur Vereinfachung der Inhaltsproduktion eingesetzt werden.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Gesundheitsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet eine robuste Auswahl an kreativen Werkzeugen, darunter anpassbare Videovorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Gesundheitsmarketing-Inhalte effektiv zu gestalten.

Kann HeyGen komplexe medizinische Informationen für die Patientenaufklärung vereinfachen?

Absolut. HeyGen's AI-gestützte Videoplattform verwandelt komplexe Skripte in ansprechende medizinische Erklärvideos, die helfen, Informationen für die Patientenaufklärung zu vereinfachen und das Mitgliederengagement mit klaren, visuellen Inhalten zu verbessern.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für Gesundheitsleistungen?

HeyGen zeichnet sich als Videoersteller für Gesundheitsleistungen aus, indem es die Erstellung personalisierter Videos zur Erklärung von Leistungen, Mitarbeiterschulungen oder Onboarding-Diensten ermöglicht, durch seine AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten für konsistente Botschaften.

