Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Gesundheitsmarketing-Video für Krankenhaus-Marketingteams, das ein neues Wellness-Programm bewirbt. Dieses Video sollte eine energiegeladene, moderne visuelle Ästhetik aufweisen, ergänzt durch einen optimistischen, selbstbewussten Audiotrack, und HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Werbetexte nahtlos in überzeugende medizinische Werbevideos zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für Einzelpraktiker, das die korrekte Verwendung eines neuen medizinischen Geräts demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und zugänglich sein und HeyGen's Untertitel/Captions integrieren, um maximales Verständnis zu gewährleisten, und als praktische Lösung für einen schnellen Gesundheitsvideo-Macher dienen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges internes Schulungsvideo für Pharmavertriebsmitarbeiter, das die Vorteile eines neuen Medikaments detailliert beschreibt. Das Video sollte eine elegante, autoritative visuelle Präsentation mit einer sachkundigen Stimme haben und HeyGen's anpassbare Vorlagen & Szenen nutzen, um effizient hochwertige Inhalte für einen AI Medical Video Creator zu produzieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Healthcare Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Gesundheitswerbevideos und Patientenaufklärungsinhalte mit AI, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu engagieren und Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand beginnen, um Ihr Gesundheitswerbevideo von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und AI-Avatar hinzu
Fügen Sie Ihr Skript in die Plattform ein. Wählen Sie dann einen professionellen AI-Avatar aus, um Ihre Botschaft klar und ansprechend zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie Visuals und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek und wenden Sie Ihre Markensteuerungen an, einschließlich Logos und Farben, für ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Sobald das Video fertiggestellt ist, generieren Sie Ihr hochwertiges Video mit automatischen Untertiteln/Captions und exportieren es einfach für den sofortigen Einsatz in Ihren Marketingkampagnen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klare Patientenaufklärungsvideos

Entwickeln Sie leicht verständliche Patientenaufklärungsvideos und medizinische Werbeinhalte, die komplexe Gesundheitsinformationen verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Gesundheitswerbevideos?

HeyGen dient als intuitiver AI Medical Video Generator, der es Nutzern ermöglicht, effektive Gesundheitswerbevideos zu erstellen. Durch die Nutzung fortschrittlicher AI-Text-zu-Video-Funktionen und realistischer AI-Avatare können Sie schnell hochwertige Videos für Gesundheitsanzeigen erstellen, ohne komplexe Produktionen.

Kann HeyGen Patientenaufklärungsvideos mit anpassbaren Funktionen erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein effizienter Gesundheitsvideo-Macher, der es Ihnen ermöglicht, wirkungsvolle Patientenaufklärungsvideos zu produzieren. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, Untertitel/Captions für Barrierefreiheit integrieren und Ihre spezifischen Markensteuerungen anwenden, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu wahren.

Welche Arten von medizinischen Werbevideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl überzeugender medizinischer Werbevideos für effektive Gesundheitsmarketingkampagnen zu entwickeln. Mit einer Auswahl an Videovorlagen und der Fähigkeit, lebensechte Visuals zu erzeugen, können Sie ansprechende Inhalte für Klinikwerbung, Serviceeinführungen oder öffentliche Gesundheitsankündigungen erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI Medical Video Creator?

Als führender AI Medical Video Creator bietet HeyGen ein leistungsstarkes Drag-and-Drop-Video-Editor-Tool in Kombination mit fortschrittlicher AI. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und Skripte mithilfe von Text-zu-Video-Technologie in Videos umwandeln, um professionelle Visuals für all Ihre medizinischen Inhalte zu gewährleisten.

