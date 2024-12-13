Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für Gesundheitsfachkräfte und politische Entscheidungsträger, das die Auswirkungen einer kürzlich erfolgten Änderung der Gesundheitspolitik veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und autoritativ sein, mit klaren Infografiken und Datenvisualisierungen, ergänzt durch eine ernste, informative Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und eine präzise Sprachsynthese für eine polierte Präsentation sicherzustellen.

