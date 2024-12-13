Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Patientenaufklärung, das häufige Nebenwirkungen von Medikamenten für Patienten und ihre Familien erklärt. Der visuelle Stil sollte beruhigend sein und einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der einfache Konzepte mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm demonstriert, ergänzt durch eine ruhige Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird, und HeyGens KI-Avatare und Sprachgenerierungsfähigkeiten für eine mitfühlende Darbietung nutzt.

