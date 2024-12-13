Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das eine neue Softwarefunktion demonstriert und sich an Technikbegeisterte und Entwickler richtet. Der visuelle Stil sollte klar sein und eine scharfe "Full HD und 4K Videos"-Ausgabe mit einem informativen, professionellen Voiceover direkt aus einem Skript präsentieren. Betonen Sie, wie HeyGen es Nutzern ermöglicht, hochwertige Demonstrationen "ohne Software-Download" zu erstellen, indem es die Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung nutzt.

Video Generieren