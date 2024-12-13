HeyGen sorgt für breite Zugänglichkeit Ihrer Compliance-Schulungsvideos, indem es automatische Untertitel und Unterlegungen bietet, die für diverse Zielgruppen und regulatorische Anforderungen entscheidend sind. Nach der Erstellung können Sie Ihre professionellen Sicherheitsschulungsvideos einfach in verschiedenen Formaten exportieren und auf verschiedenen Plattformen teilen, einschließlich LMS-Integration, um die Reichweite zu maximieren.