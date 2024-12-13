Hardware-Report-Video-Maker: Verbessern Sie Ihre Präsentationen

Verwandeln Sie Ihre Daten in ansprechende Videoberichte. Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos aus Skripten mit AI-gestützter Text-zu-Video-Generierung.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie Kleinunternehmer schnell wirkungsvolle Marketingvideos mit den umfangreichen Videovorlagen von HeyGen erstellen können. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem lebhaften Hintergrundtrack und einer professionellen, freundlichen Stimme, die die Einfachheit des Projektstarts mit 'Vorlagen & Szenen' zur Aufmerksamkeitserregung des Publikums demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produkt-Highlight-Video für Content-Ersteller und Pädagogen, das zeigt, wie sie ihre Präsentationen mit animierten Grafiken und personalisierten Elementen aufwerten können. Verwenden Sie einen lebendigen, ansprechenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Erzählung, die die Kraft von 'AI-Avataren' betont, statische Inhalte durch Drag-and-Drop-Bearbeitung zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen und digitale Vermarkter richtet und die nahtlose Integration einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek in ihre Werbekampagnen zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und überzeugend sein, mit inspirierender Instrumentalmusik und einer selbstbewussten Stimme, die mit HeyGens fortschrittlicher 'Voiceover-Generierung' erstellt wurde, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 40-sekündige technische Übersicht für Technik-Rezensenten und Produktentwickler, die die innovativen Funktionen eines neuen Hardware-Report-Video-Makers detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte schlank und informativ sein, gepaart mit einem futuristischen Sounddesign und präziser Erzählung, die hervorhebt, wie 'Untertitel/Beschriftungen' die Zugänglichkeit und das Verständnis für komplexe Themen verbessern, indem AI-Videotools und grafische Elemente für Klarheit genutzt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Hardware-Report-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Hardware-Daten in ansprechende Videoberichte mit den intuitiven Tools von HeyGen, die professionelle Videoproduktion für alle zugänglich machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder starten Sie von Grund auf, indem Sie die 'Text-zu-Video-aus-Skript'-Funktion von HeyGen nutzen, um sofort Ihre ersten Szenen für Ihren Hardware-Report zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie Ihre spezifischen Hardware-Daten, Bilder und Videoclips hoch oder durchsuchen Sie unsere umfangreiche 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um Ihren Bericht mit relevanten visuellen und Hintergrundelementen zu bereichern.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Präsentation an
Verbessern Sie Ihr Video mit 'AI-Avataren', um Ihre Ergebnisse zu präsentieren, und wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke an. Optimieren Sie den Ablauf Ihres Berichts mit einfacher Drag-and-Drop-Bearbeitung.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Sobald Ihr Hardware-Report-Video fertig ist, können Sie es einfach in verschiedenen 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Export'-Optionen exportieren, die für jede Plattform geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihre Erkenntnisse Ihr Publikum effektiv erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Produktpräsentationsvideos

.

Verwandeln Sie Hardware-Report-Daten in überzeugende, leistungsstarke Videos, um Produktmerkmale und -vorteile effektiv an Zielgruppen zu vermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Videoinhalte zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos mit einer Vielzahl professioneller Videovorlagen und einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche zu erstellen. Sie können problemlos animierte Präsentationen und andere dynamische Inhalte produzieren, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Welche fortschrittlichen AI-Videotools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt modernste AI-Videotools, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, darunter realistische AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung hochwertiger Videoinhalte ohne komplexe Bearbeitung.

Bietet HeyGen eine umfassende Medienbibliothek für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen verfügt über eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um Ihre Videoprojekte zu bereichern und es zu einem leistungsstarken Video-Editor zu machen. Sie finden eine reiche Auswahl an Assets, um Ihre Erzählung und grafische Elemente zu ergänzen.

Kann HeyGen als Business-Video-Maker für Marketingkampagnen genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Business-Video-Maker zur Erstellung überzeugender Marketingvideos und zur Durchführung erfolgreicher Marketingkampagnen. Es enthält wesentliche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo