Erstellen Sie ein 1-minütiges, prägnantes und professionelles Video, das sich an HR-Manager und Schulungsentwickler richtet und zeigt, wie HeyGen als effizienter AI-Video-Generator für die Erstellung maßgeschneiderter Mitarbeiterschulungen funktioniert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und direkt sein, mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Inhalte in fesselnde Erzählungen zu verwandeln und zu demonstrieren, wie schnell komplexe Themen abgedeckt werden können.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges, szenariobasiertes Video für alle Mitarbeiter und Teamleiter, das häufige Situationen von Belästigung am Arbeitsplatz und angemessene Reaktionen veranschaulicht. Verwenden Sie einen nachvollziehbaren und einfühlsamen visuellen Stil, begleitet von einem ruhigen, aber ernsten Ton, um die Inhalte zu fesselnden Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz zu machen. Nutzen Sie die Vorlagen- und Szenen-Funktion von HeyGen, um schnell verschiedene Szenarien zu erstellen und Untertitel für Barrierefreiheit und Schulungsverstärkung hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, dynamisches und modernes Video, das sich an Kleinunternehmer und HR-Generalisten richtet und die Geschwindigkeit und Flexibilität der Nutzung eines Anti-Belästigungs-Video-Makers betont. Der visuelle Stil sollte schnell und zugänglich sein, mit einer klaren und professionellen Stimme. Heben Sie die Möglichkeit hervor, Schulungen schnell zu aktualisieren und bereitzustellen, indem Sie AI-Avatare verwenden, und zeigen Sie, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte die Verteilung auf verschiedenen Plattformen vereinfacht und letztendlich kosteneffektiv ist.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges, einfühlsames und durchdachtes Video für Unternehmensschulungsleiter und Beauftragte für Vielfalt und Inklusion, das sich auf Realismus und Anpassung in komplexen Arbeitsszenarien konzentriert. Der visuelle Stil sollte vielfältig und inklusiv sein, unterstützt von einer professionellen und überlegten Erzählung. Nutzen Sie die AI-Avatare und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um repräsentative Situationen zu schaffen, die sicherstellen, dass die Schulung die nuancierten Aspekte der Belästigungsprävention effektiv anspricht und ein wirklich inklusives Umfeld fördert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Belästigungsschulungsvideos funktioniert

Produzieren Sie schnell fesselnde und konforme Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz mit AI, rationalisieren Sie Ihre HR-Prozesse und sorgen Sie für klare Kommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihres Schulungsskripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Inhalte effizient in ein dynamisches Video, das bereit für die Produktion ist.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die Ihre Präsentatoren sein sollen. Diese virtuellen Charaktere erwecken Ihr Skript zum Leben und schaffen fesselnde Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Personalisieren Sie Ihr Video, um es mit der Identität Ihrer Organisation in Einklang zu bringen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens nahtlos zu integrieren und die Markenkonsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Sobald Ihre Inhalte fertiggestellt sind, generieren Sie sofort Ihr vollständiges Video. Verwenden Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihre maßgeschneiderten Mitarbeiterschulungen für eine nahtlose Verteilung auf jeder Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer HR-Compliance-Themen

Verwandeln Sie komplexe rechtliche und politische Informationen in leicht verständliche, AI-gestützte Videoerklärungen für eine effektive Anti-Belästigungsausbildung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung maßgeschneiderter Mitarbeiterschulungen?

Der AI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Schulungsskripte mühelos in professionelle, maßgeschneiderte Mitarbeiterschulungen zu verwandeln. Unsere Text-zu-Video-Funktion, kombiniert mit vielfältigen Avataren und AI-Sprachübertragung, rationalisiert den gesamten Produktionsprozess.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für Realismus und mehrsprachige Unterstützung in Anti-Belästigungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachübertragung, um hohen Realismus und Anpassung in Ihren Bemühungen zur Erstellung von Anti-Belästigungsvideos zu erreichen. Unsere Plattform bietet auch mehrsprachige Unterstützung, sodass Sie effektive Compliance-Schulungen für eine globale Belegschaft bereitstellen können.

Kann HeyGen in bestehende HR-Schulungssysteme für Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt verschiedene LMS-Integrationen, sodass Sie Ihre Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz nahtlos in bestehende HR-Schulungsprogramme integrieren können. Dies gewährleistet eine effiziente Bereitstellung und Nachverfolgung Ihrer wesentlichen Compliance-Schulungen.

Welche Ressourcen bietet HeyGen für fesselnde Belästigungsschulungen?

HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und einen AI-Video-Generator, um fesselnde Schulungsvideos über Belästigung am Arbeitsplatz zu erstellen. Sie können diese leicht für szenariobasierte Videotrainings anpassen, um das Engagement und die Effektivität der Lernenden zu steigern.

