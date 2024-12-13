Video-Maker zur Verhinderung von Belästigung: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung für rechtliche Konformität mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video zur Schulung zur Verhinderung von Belästigung für neue Mitarbeiter, mit professionellen visuellen Elementen und klarer Erzählung. Dieses Video sollte Arbeitsplatzbelästigung definieren und Unternehmensrichtlinien umreißen, wobei die AI-Avatare von HeyGen genutzt werden, um die Informationen ansprechend für effektive Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Sensibilisierung gegen Belästigung, das sich an alle Mitarbeiter und das Management richtet und ein häufiges Szenario mit einem einfühlsamen Ton und ansprechenden visuellen Elementen zeigt. Das Video sollte veranschaulichen, wie unangemessenes Verhalten erkannt und gemeldet werden kann, indem ein detailliertes Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen in ein Video umgewandelt wird, um die rechtliche Konformität sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges HR-Schulungsvideo für Manager und Teamleiter, das einen direkten und autoritativen visuellen Stil verwendet, um ihre entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines respektvollen Arbeitsumfelds zu betonen. Dieser Vorschlag konzentriert sich auf bewährte Praktiken für Schulungen zur Verhinderung von Belästigung und verbessert die Klarheit mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für alle Mitarbeiter, das einen modernen und sauberen visuellen Stil bietet, um sie von der Verpflichtung des Unternehmens zu einem sicheren Arbeitsplatz zu überzeugen. Diese AI-Video-Maker-Vorgabe sollte offene Kommunikation über Arbeitsplatzbedenken fördern, indem die Untertitel von HeyGen verwendet werden, um die Zugänglichkeit für AI-gestützte, ansprechende Videos sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Maker zur Verhinderung von Belästigung funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung, um das Bewusstsein am Arbeitsplatz und die rechtliche Konformität mit AI-gestützten Tools sicherzustellen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr bestehendes "Videoskript" in die Plattform einfügen. Unsere "Text-zu-Video"-Funktion wandelt Ihren Text sofort in Videoszenen um, was Ihnen Zeit und Mühe bei der Inhaltserstellung spart.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese professionellen "AI-Präsentatoren" erwecken Ihre Schulungsinhalte zum Leben und machen Ihre Videos ansprechend und nachvollziehbar.
3
Step 3
Fügen Sie individuelles Branding hinzu
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen. Wenden Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben an, um Konsistenz zu gewährleisten und die Botschaft Ihrer Organisation im "Video-Maker zur Sensibilisierung gegen Belästigung" zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um es in Ihrem gewünschten Format herunterzuladen. Verteilen Sie Ihre fertigen "Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung" einfach über Ihre internen Plattformen für effektive "HR-Schulungen" und "rechtliche Konformität".

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Themen

Machen Sie komplexe Richtlinien zur Verhinderung von Belästigung durch klare, prägnante AI-generierte Videos leicht verständlich und einprägsam.

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Maker, der Ihren Text oder Ihr Videoskript in überzeugende Schulungsvideos zur Verhinderung von Belästigung verwandelt. Mit HeyGen können Sie problemlos professionelle Videos mit AI-Avataren und realistischem AI-Voiceover erstellen, was Ihren Content-Erstellungsprozess vereinfacht.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Maker für HR-Schulungen?

HeyGen bietet eine Reihe von Funktionen, die perfekt für HR-Schulungen geeignet sind, darunter anpassbare Videovorlagen und AI-gestützte, ansprechende Videos. Dies ermöglicht es Organisationen, effizient hochwertige, wirkungsvolle Schulungsmaterialien zur Verhinderung von Arbeitsplatzbelästigung zu produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

Kann HeyGen helfen, die rechtliche Konformität in Inhalten zur Sensibilisierung gegen Belästigung sicherzustellen?

Ja, HeyGen hilft Ihnen, konsistente und rechtlich konforme Inhalte zur Sensibilisierung gegen Belästigung zu erstellen. Indem Sie Ihr präzises Videoskript in ein AI-generiertes Video mit Branding-Kontrollen umwandeln, behalten Sie die volle Kontrolle über die Botschaft und stellen Genauigkeit und Einhaltung der rechtlichen Standards sicher.

Ist HeyGen für alle Arten von Schulungsvideos zur Arbeitsplatzbelästigung geeignet?

HeyGen ist äußerst vielseitig für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos zur Arbeitsplatzbelästigung. Die AI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene AI-Präsentatoren zu nutzen und Inhalte anzupassen, um spezifische Szenarien zu adressieren, was es zu einem idealen Werkzeug für umfassende und anpassungsfähige Schulungen macht.

