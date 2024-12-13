Anwendungsfälle

Die innovative Plattform von HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos personalisierte und ansprechende Geburtstagsvideos zu erstellen. Mit Funktionen wie Drag-and-Drop, Audio-Bibliothek und Videovorlagen vereinfacht HeyGen die Erstellung von Geburtstagsvideos und macht es einfach, animierte Grüße und unvergessliche Momente in sozialen Medien zu teilen.