

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video für Schönheitsbegeisterte und Neugierige, das die aufregenden Möglichkeiten eines AI-Frisurenwechslers erkundet. Dieses Video sollte dramatische Vorher-Nachher-Transformationen mit verschiedenen Haarfarben und -stilen zeigen und dabei eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit einem coolen, ambienten Soundtrack beibehalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um vielfältige Looks zu modellieren und einen dynamischen Überblick darüber zu bieten, wie AI Frisuren in Videos verändern kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-Sekunden-Anleitungsvideo, das eine spezifische professionelle Haarstyling-Technik detailliert beschreibt, perfekt für angehende Friseure und ernsthafte Schönheitslerner. Die visuelle Präsentation sollte sauber und präzise sein, mit Nahaufnahmen der Technik, begleitet von einem ruhigen, professionellen Voiceover und subtiler Hintergrundmusik. Skripten Sie das gesamte Video und erwecken Sie es mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion zum Leben, um sicherzustellen, dass jeder Schritt genau vermittelt wird, und machen Sie es zu einem umfassenden professionellen Haarstyling-Video.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein trendiges 30-Sekunden-Video für Content Creators und modebewusste Zielgruppen, das die heißesten neuen Haarfarben und -stile für die kommende Saison hervorhebt. Der visuelle Stil muss lebendig und dynamisch sein, mit schnellen Übergängen zwischen verschiedenen Modellen und Stilen, untermalt von einem energetischen, zeitgenössischen Pop-Track. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Inhaltserstellung zu optimieren und mühelos mehrere Trends zu präsentieren, und liefern Sie ein eindrucksvolles Haarstyling-Übersichtsvideo im Video-Maker-Stil.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Haarstyling-Übersicht Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanleitungen für Haarstyling, die neue Looks und Techniken mit AI-gesteuerten Tools und professionellem Finish präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie Ihre Haarstyling-Übersicht, indem Sie Ihr Skript eingeben oder aus einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen auswählen, um Ihre Videoproduktion zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Präsentator
Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Haarstyling-Schritte zu erzählen, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um verschiedene Stile und Techniken perfekt zu demonstrieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Erzählungen
Nutzen Sie die leistungsstarke Voiceover-Generierungsfunktion, um klare, natürlich klingende Audios hinzuzufügen, die jeden Haarstyling-Prozess präzise erklären und sicherstellen, dass Ihr Publikum mühelos folgen kann.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anleitung
Finalisieren Sie Ihr professionelles Haarstyling-Übersichtsvideo und nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um es für jede Plattform anzupassen, bereit, Ihr Publikum zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Haarstyling-Trainingsprogramme

.

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensleistung in Haarstyling-Trainings mit dynamischen AI-generierten Videos, die komplexe Techniken für Schüler leicht verständlich machen.

Wie unterstützt HeyGen Friseure bei der Erstellung fesselnder Inhalte?

HeyGen ermöglicht es Friseuren und Content Creators, professionelle Haarstyling-Videos mit AI-gesteuerten Tools zu erstellen. Sie können unsere Vorlagen & Szenen nutzen, um neue Haarfarben und -stile zu präsentieren, was die Videoproduktion effizient und wirkungsvoll für fesselnde Social-Media-Haarvideos macht.

Welche AI-gesteuerten Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und Voiceover-Generierungsfunktionen, mit denen Sie ganz einfach hochwertige Videos aus einem einfachen Text-zu-Video aus Skript erstellen können. Diese AI-gesteuerten Tools vereinfachen den Video-Maker-Prozess für jeden Benutzer.

Erlaubt HeyGen Anpassungen, um verschiedene Frisuren oder Produktanwendungen zu präsentieren?

Absolut, HeyGens flexible Plattform ermöglicht es Ihnen, Videoinhalte anzupassen, um verschiedene neue Haarfarben und -stile zu präsentieren oder die Anwendung von Produkten effektiv zu demonstrieren. Unsere Drag-and-Drop-Funktionalität und die umfangreiche Medienbibliothek machen es einfach, Frisuren in Videos für Ihr Publikum zu ändern.

Welche Funktionen bietet HeyGen für professionelles Video-Branding?

Content Creators können professionelle Haarstyling-Videos erstellen, indem sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, einschließlich Logo und benutzerdefinierter Farben. Unsere Plattform unterstützt auch die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und bietet eine umfassende Medienbibliothek, um die Qualität Ihrer Videoproduktion zu verbessern.

