Geführter Tutorial-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende How-To-Inhalte

Erstellen Sie klare, schrittweise Tutorial-Videos schneller mit unserem KI-Tutorial-Video-Generator, komplett mit professioneller Sprachüberlagerung.

Erstellen Sie ein 1-minütiges geführtes Tutorial-Video, das zeigt, wie ein neuer Benutzer seine Ersteinrichtung auf einer komplexen Plattform abschließen kann, und richten Sie sich dabei an neue Softwarebenutzer und interne Teams. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil annehmen und eine ruhige und klare KI-Sprachüberlagerung verwenden, die von HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen und den Prozess leicht verständlich zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Entwickler und IT-Profis, das eine spezifische fortgeschrittene technische Funktion innerhalb eines Softwareprodukts veranschaulicht, vielleicht eine neue API-Integration. Verwenden Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil, der ein KI-Avatar einbezieht, um wichtige Elemente auf dem Bildschirm hervorzuheben und komplexe Konzepte zu erklären, und demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens KI-Avataren in technischen Erklärungen, alles unterstützt von einer generativen KI-Plattform.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Schnell-Tipp-Video, das sich an bestehende Benutzer richtet und eine Abkürzung oder einen Effizienztrick innerhalb einer häufig verwendeten Anwendung demonstriert. Dieses Video sollte schnell und prägnant sein, klare Textüberlagerungen und HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um sicherzustellen, dass kritische Informationen leicht verdaulich sind, begleitet von einem fröhlichen, freundlichen Audioton, der direkt auf den Punkt kommt für effektive Tutorial-Videos.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Video für bestehende Kunden und Produktmanager, das ein großes Produktupdate oder eine neue Funktionseinführung ankündigt und präsentiert. Der visuelle Stil sollte poliert und elegant sein, HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um neue UI-Elemente und Funktionen nahtlos zu präsentieren, mit einer professionellen und autoritativen KI-Stimme, die umfassende Videodokumentation der Verbesserungen bietet und die Vielseitigkeit dieser generativen KI-Plattform hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein geführter Tutorial-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Erkenntnisse mühelos in ansprechende, schrittweise Videodokumentation für Kundenschulung und Onboarding.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Inhalts oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität vereinfacht die Erstellung Ihrer Schritt-für-Schritt-Beschreibung.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Präsentator
Verleihen Sie Ihrem geführten Tutorial-Video einen professionellen Touch. Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen für Ihre Tutorial-Videos, um Ihren Inhalt visuell zu strukturieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Branding
Erzeugen Sie eine natürlich klingende Sprachüberlagerung für Ihren Inhalt. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, um Konsistenz in Ihrer Videodokumentation sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihren Leitfaden
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen. Teilen oder betten Sie Ihre hochwertigen Inhalte für Kundenschulungen einfach ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Anweisungen

Vereinfachen Sie komplexe Prozesse und liefern Sie klare, schrittweise Videodokumentation, um komplexe Themen leicht verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Tutorial-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker KI-Tutorial-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Text in professionelle Videos mit KI-Avataren und realistischer Sprachüberlagerung zu verwandeln. Diese generative KI-Plattform vereinfacht den Prozess der Erstellung von Tutorial-Videos erheblich, indem sie komplexe Produktionsaufgaben effizient automatisiert.

Welche fortschrittlichen generativen KI-Funktionen bietet HeyGen für Videodokumentation?

HeyGens generative KI-Plattform bietet robuste Funktionen wie KI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen und die Möglichkeit, Videodokumentation mit dynamischen Vorlagen und Animationen zu verbessern. Sie hilft auch, die Auffindbarkeit durch KI-generierte Titel + Beschreibungen zu optimieren.

Kann der Online-Video-Editor von HeyGen Bildschirmaufnahmen effektiv integrieren?

Ja, der Online-Video-Editor von HeyGen ist darauf ausgelegt, Bildschirmaufnahmeinhalte nahtlos zu integrieren, sodass Sie problemlos Schritt-für-Schritt-Beschreibungen und Untertitel/Captions für klare Videodokumentation hinzufügen können. Diese Funktionalität macht ihn ideal für die Erstellung umfassender Anleitungen und Schulungsmaterialien.

Wie können HeyGen-Videos über die Erstellung hinaus geteilt und integriert werden?

HeyGen erleichtert das Teilen oder Einbetten Ihrer fertigen Tutorial-Videos direkt in Ihre bestehenden Plattformen, wie Websites oder Lernmanagementsysteme. Dies erleichtert effizientes Kundentraining und vereinfacht die Verteilung von Onboarding-Dokumenten.

