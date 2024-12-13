Erstellen Sie ein 1-minütiges geführtes Tutorial-Video, das zeigt, wie ein neuer Benutzer seine Ersteinrichtung auf einer komplexen Plattform abschließen kann, und richten Sie sich dabei an neue Softwarebenutzer und interne Teams. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil annehmen und eine ruhige und klare KI-Sprachüberlagerung verwenden, die von HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen und den Prozess leicht verständlich zu machen.

