Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video, das zeigt, wie angehende Tech-Unternehmer und Kleinunternehmer schnell Erklärvideos für komplexe Softwarefunktionen erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und professionell sein und HeyGens "Vorlagen & Szenen" für die schnelle Inhaltserstellung nutzen, ergänzt durch ein lebhaftes, informatives Voiceover, das durch "Voiceover-Generierung" erstellt wird, um die Kernvorteile eines AI Video Generators zu erklären.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und technische Ausbilder, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Debuggen eines häufigen Codefehlers zeigt. Das Video sollte klare, aufgezeichnete Bildschirmvisualisierungen mit prägnantem, auf dem Bildschirm angezeigtem Text enthalten, einen direkten, instruktiven Ton annehmen und HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" nutzen, um automatisch Untertitel zu generieren und die Zugänglichkeit als leistungsstarkes Video-Editor-Tool zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges, detailliertes Produktbewertungsvideo, das sich an Tech-Reviewer und IT-Profis richtet und sich auf eine neue Unternehmenssoftwarelösung für YouTube-Videos konzentriert. Der visuelle Stil sollte hochauflösende, detaillierte Bildschirmaufnahmen der Softwareoberfläche mit professionellen AI-Avataren kombinieren, die wichtige Einblicke präsentieren, alles unterstützt von einem präzisen, fachkundigen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare" als Beispiel für AI-gestützte Tools und integrieren Sie relevantes Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um den visuellen Kontext zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Marketing-Short für B2B-Tech-Lösungs-Marketing-Teams, das die Effizienz eines cloudbasierten Dienstes hervorhebt und seine Hauptmerkmale als prägnantes geführtes Tour-Video-Maker demonstriert. Die Visuals sollten dynamisch und schnelllebig sein, schnelle Schnittstelleninteraktionen zeigen, gepaart mit einem energischen, aber klaren professionellen Voiceover. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung überzeugender Inhalte durch HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und die Flexibilität der "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für die plattformübergreifende Verteilung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr geführter Tour-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde geführte Tour-Videos, indem Sie AI-gestützte Tools und intuitive Bearbeitung nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Angebote zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen, um Ihr geführtes Tour-Video-Projekt zu starten und einen polierten und fesselnden Ausgangspunkt für Ihre Erzählung zu gewährleisten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Szenen an
Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Bearbeitung, um jede Szene mit Ihrem einzigartigen Filmmaterial, Bildern und Text zu personalisieren, sodass Ihre geführte Tour wirklich Ihre Marke und Ihr Ziel widerspiegelt.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Erstellen Sie professionelle Voiceovers oder fügen Sie Ihre eigene Audio hinzu, um die Zuschauer durch Ihre Tour zu führen und die Klarheit und das Engagement mit hochwertiger Erzählung zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Nutzen Sie den intuitiven Video-Editor, um letzte Anpassungen vorzunehmen, und exportieren Sie dann Ihr geführtes Tour-Video in bevorzugten Formaten für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie historische Touren zum Leben

Nutzen Sie AI-gestütztes Video-Storytelling, um historische Ereignisse in Ihren geführten Touren lebendig zu rekonstruieren und zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für technische Inhalte?

HeyGens AI Video Generator ermöglicht es Ihnen, Textskripte in fesselnde Videos mit AI-Avataren, professionellen Voiceovers und sogar integrierten Stockvideos zu verwandeln, was die Videobearbeitung unglaublich einfach macht.

Welche Bearbeitungstools bietet HeyGen zur Anpassung von Videos?

HeyGen bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche mit verschiedenen Vorlagen und AI-gestützten Tools, die es den Nutzern ermöglichen, jeden Aspekt ihres Videos, einschließlich Branding-Elementen, mühelos anzupassen.

Kann HeyGen automatisch Untertitel und professionelle Voiceovers für meine Videos generieren?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke AI-gestützte Tools zur Generierung genauer Untertitel und professioneller Voiceovers, die die Zugänglichkeit und das Engagement Ihrer Videos verbessern.

Welche Exportoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für Plattformen wie YouTube und andere soziale Medien optimiert sind.

