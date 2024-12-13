Geführter Support-Video-Maker: Erstellen Sie mühelos ansprechende Anleitungen

Erstellen Sie mühelos klare Videodokumentationen und Benutzeranleitungen mit KI-Avataren, um den Kundensupport und die Effizienz beim Onboarding zu steigern.

270/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Produktnutzer, das Schritt-für-Schritt-Lösungen zu häufigen Kundenanfragen durch klare Bildschirmaufnahmen und eine ruhige Stimme präsentiert, um sicherzustellen, dass der visuelle und akustische Stil leicht zu folgen ist.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine umfassende 2-minütige Videodokumentation für interne Teammitglieder, die einen komplexen Arbeitsablauf mit datengesteuerten Infografiken und dynamischen Szenen präsentiert, ergänzt durch automatische Untertitel und eine beschwingte Hintergrundmusik für ein informatives und dennoch ansprechendes Seherlebnis.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Marketingteams, das ein kurzes Skript in ein modernes, schnelles Werbevideo umwandelt, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, ansprechende Stockmedien einbinden und eine energetische Stimme verwenden, um Inhalte schnell zu aktualisieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der geführte Support-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videodokumentationen und Benutzeranleitungen mit KI-gestützten Tools, um Kundensupport und Onboarding-Erfahrungen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Text in den Skript-Editor einzugeben. Unsere Plattform nutzt Ihr Skript, um den Inhalt Ihres Videos automatisch zu generieren, indem leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Sprecher zu repräsentieren. Wählen Sie dann ein natürlich klingendes Voiceover, um Ihr Skript zu erzählen und Ihr geführtes Support-Video zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Stockmedien, Bildern und Videoclips aus unserer umfangreichen Bibliothek. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihre Videodokumentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Anleitung
Finalisieren Sie Ihr geführtes Support-Video, indem Sie automatische Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen. Exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Veröffentlichung auf sozialen Plattformen oder zur Einbettung in Ihre Benutzeranleitungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Informationen für klarere Benutzeranleitungen

.

Verwandeln Sie komplexe Anweisungen in leicht verständliche Videoanleitungen, um sicherzustellen, dass Nutzer die wichtigsten Konzepte schneller erfassen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-Videoerstellung aus Text?

HeyGens leistungsstarker KI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Skripte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Sie können unsere Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um schnell professionelle Videodokumentationen oder Tutorials zu erstellen.

Kann HeyGen benutzerdefinierte KI-Avatare und Voiceovers für meine Videos erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, KI-Avatare zu nutzen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, gepaart mit hochwertigen KI-generierten Voiceovers. Dies vereinfacht den Video-Editing-Prozess für Benutzeranleitungen und Onboarding-Materialien erheblich.

Welche Art von Vorlagen und Branding-Optionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet eine breite Palette an Videovorlagen und eine umfassende Medienbibliothek mit Stockmedien, um Ihre Projekte zu starten. Sie haben auch volle Kontrolle über das Branding, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben für konsistente Videodokumentationen einzubinden.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver geführter Support-Videos helfen?

HeyGen ist ein hervorragender geführter Support-Video-Maker, der KI-gestützte Tools bietet, um schnell Tutorial-Videos und Kundensupport-Inhalte zu produzieren. Seine Funktionen vereinfachen die Erstellung klarer, prägnanter Videodokumentationen für jedes Produkt oder jede Dienstleistung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo