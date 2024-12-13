2

Step 2

Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme

Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Sprecher zu repräsentieren. Wählen Sie dann ein natürlich klingendes Voiceover, um Ihr Skript zu erzählen und Ihr geführtes Support-Video zum Leben zu erwecken.