Geführte Pfade Videomacher: Interaktives Lernen erstellen

Erstellen Sie dynamische und interaktive Schulungsvideos für die Mitarbeitereinarbeitung, mit realistischen AI-Avataren zur Steigerung des Engagements.

448/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein detailliertes 90-sekündiges Erklärvideo für IT-Support-Mitarbeiter, das eine neue Softwarefunktion mit Fokus auf ihren technischen Workflow demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, um wichtige Schritte hervorzuheben, alles effizient generiert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript. Stellen Sie sicher, dass kristallklare Untertitel/Untertitel automatisch für Barrierefreiheit und zur Verstärkung komplexer Begriffe in diesem Trainingsvideomacher enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Produkttutorial für bestehende Kunden, das eine kürzlich hinzugefügte Funktion Ihrer Software zeigt und als effektiver AI-Videoagent fungiert. Das Video sollte einen dynamischen und optimistischen visuellen Stil annehmen, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Demonstration vor einem Hintergrund aus lebendigen Vorlagen und Szenen leitet. Ziel ist es, schnell verdauliche Informationen effektiv zu liefern, um die Benutzerkompetenz zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Informationsvideo für Pädagogen, die geführte Pfade innerhalb eines LMS erstellen, und zeigen Sie, wie man Videoinhalte effektiv integriert und verfolgt. Verwenden Sie eine informative und strukturierte visuelle Ästhetik, nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll und stellen Sie sicher, dass der endgültige Export die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für nahtlose Kompatibilität über verschiedene Lernmanagementsysteme hinweg nutzt, um das Potenzial des geführten Pfade-Videomachers zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der geführte Pfade Videomacher funktioniert

Erstellen Sie dynamische, interaktive Schulungsvideos mit personalisierten Lernpfaden. Ermächtigen Sie Ihr Publikum mit fesselnden, entscheidungsgetriebenen Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Kerninhalt
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Schulungserzählung. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeiten, um Ihre schriftlichen Inhalte in fesselnde Videos zu verwandeln, oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Entscheidungen hinzu
Integrieren Sie "Verzweigungsszenarien", um personalisierte Lernpfade zu erstellen. Gestalten Sie Entscheidungspunkte, die die Zuschauer basierend auf ihren Eingaben durch unterschiedliche Inhalte führen.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Passen Sie ihr Erscheinungsbild und ihre Stimme an, um den professionellen Ton Ihrer Marke widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und Ergebnisse verfolgen
Exportieren Sie Ihr interaktives Video einfach zur Verteilung. Integrieren Sie es in Ihr Lernmanagementsystem für "LMS-Tracking" des Lernfortschritts und der Beteiligung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen für Bildungszwecke klären

.

Verwandeln Sie komplexe Bildungsthemen, wie medizinische Informationen, in klare, verdauliche Videopfade.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung interaktiver Schulungsvideos und personalisierter Lernpfade?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, dynamische "geführte Pfade Videomacher"-Erlebnisse zu erstellen, die Elemente wie "Verzweigungsszenarien" und "Wissensüberprüfungen" integrieren. Dies stellt sicher, dass die Teilnehmer mit Inhalten interagieren, die sich an ihren individuellen Fortschritt anpassen, und fördert wirklich "personalisierte Lernpfade" innerhalb von "Bildungsvideos".

Welche fortschrittlichen AI-Videoerstellungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Erstellung professioneller Inhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Avatare" und "Text-zu-Video-Fähigkeiten", um Skripte in fesselnde Videonarrative zu verwandeln. Dazu gehört die fortschrittliche "Voiceover-Generierung" für klaren Ton und automatische "Untertitel", die die Erstellung hochwertiger "Schulungsvideos" vereinfachen.

Ist HeyGen mit Lernmanagementsystemen (LMS) für Tracking und Verteilung kompatibel?

Absolut, HeyGen unterstützt die nahtlose Integration für "LMS-Tracking" und Inhaltsverteilung. Sie können Videos exportieren, die mit verschiedenen Plattformen kompatibel sind, einschließlich "SCORM-Export", um sicherzustellen, dass Ihr "Schulungsinhalt" innerhalb Ihrer bestehenden Infrastruktur einfach verwaltet und überwacht wird.

Kann HeyGen bei der Markenbildung und Anpassung von Schulungsmaterialien für Unternehmen helfen?

Ja, HeyGen bietet robuste "Markenkontrollen", um sicherzustellen, dass Ihre "Mitarbeitereinarbeitung" und Schulungsvideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie benutzerdefinierte "Vorlagen & Szenen", Logos und Farbschemata sowie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild über den "Drag-and-Drop-Editor".

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo