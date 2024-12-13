Geführter Lern-Generator: Interaktive Online-Kurse erstellen

Personalisierte Lernerfahrungen mit AI-Avataren für ansprechende, interaktive Lektionen generieren.

Ein 90-sekündiges Video für Kursentwickler und Edupreneure, das einen eleganten, professionellen visuellen Stil und eine autoritative, klare Stimme bietet. Dieses Video zeigt, wie einfach es ist, ansprechende Online-Kurse zu erstellen, indem man einen Drag-and-Drop-Editor verwendet, um Videos, Audio und Bilder hinzuzufügen. Dabei wird die Fähigkeit von HeyGen hervorgehoben, Lektionen schnell in dynamische visuelle Inhalte umzuwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und HR-Teams, das eine moderne, saubere Ästhetik und eine selbstbewusste, ansprechende Stimme verwendet. Das Video sollte die fortschrittlichen Integrationsmöglichkeiten eines geführten Lern-Generators zeigen, insbesondere wie SCORM-Pakete nahtlos verwaltet werden können und wie integrierte Analysen tiefe Einblicke in den Lernfortschritt bieten, wobei HeyGens AI-Avatare komplexe Informationen klar und professionell präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen, die das Engagement der Schüler verbessern möchten, mit hellen, freundlichen Visuals und einer warmen, ermutigenden Stimme. Dieses Video wird die Kraft von AI-Feedback in personalisierten Lernumgebungen veranschaulichen und zeigen, wie die Plattform vielfältige Lernende unterstützt, während auch die Zugänglichkeit durch HeyGens automatische Untertitel für alle Videoinhalte betont wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine 45-sekündige technische Übersicht für Entwickler oder Bildungstechnologen, die informative, strukturierte Visuals und eine präzise, erklärende Stimme nutzt. Dieses Video sollte in die zugrunde liegenden Mechanismen eines geführten Lern-Generators eintauchen, mit Fokus auf die effiziente Erstellung von Inhalten durch geführte Eingabeaufforderungen und die nahtlose Integration von Text-zu-Sprache-Technologie, wobei insbesondere HeyGens robuste Voiceover-Generierungsfunktion für die Erstellung mehrsprachiger und vielfältiger Audioerlebnisse hervorgehoben wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der geführte Lern-Generator funktioniert

Entwerfen und implementieren Sie schnell ansprechende Online-Kurse mit AI-gestützter Unterstützung und reichhaltigen Multimedia-Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursstruktur
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Kurses, indem Sie den AI-Assistenten nutzen. Er bietet geführte Kursgestaltungshinweise, um Ihnen zu helfen, schnell einen umfassenden und strukturierten Lehrplan zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Inhalte hinzu
Bereichern Sie Ihre Lektionen mit vielfältigen Inhalten. Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um mühelos Videos, Audio und Bilder hinzuzufügen, die Ihre Lernenden ansprechen.
3
Step 3
Verbessern Sie das Lernerlebnis
Verbessern Sie das Lernerlebnis, indem Sie interaktive Lektionen integrieren. Fügen Sie professionelle Voiceovers mit Text-zu-Sprache hinzu, um Inhalte zugänglicher und ansprechender zu gestalten.
4
Step 4
Veröffentlichen und Fortschritt verfolgen
Veröffentlichen Sie Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihrer Lernplattform. Nutzen Sie Analysen, um das Engagement der Schüler zu überwachen und Zertifikate & Abzeichen nach Abschluss zu vergeben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

Zerlegen Sie herausfordernde Konzepte in leicht verständliche Videoformate, um ein umfassendes Verständnis innerhalb geführter Lernpfade zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI-Avataren und Text-zu-Sprache?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Sprache-Technologie, um Ihre Skripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Dies ermöglicht eine effiziente Text-zu-Video-Produktion ohne Kameras oder Schauspieler und vereinfacht die Inhaltserstellung für jede Lernplattform.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Branding und Medienintegration?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren, um ein White-Label-Erlebnis zu schaffen. Sie können Ihre Inhalte einfach bereichern, indem Sie Videos, Audio und Bilder aus der umfangreichen Mediathek oder Ihren eigenen Uploads hinzufügen, und dabei einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzen.

Können HeyGen-Videos problemlos in bestehende Lernplattformen und Systeme integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlose Integrationen, sodass Sie Ihre hochwertigen Videoinhalte einfach teilen oder exportieren können, um eine effiziente LMS-Verteilung zu gewährleisten. Dies stellt die Kompatibilität mit verschiedenen Lernplattformen und Bildungstechnologiesystemen sicher, einschließlich umfassender Unterstützung für SCORM-Pakete.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und Exportflexibilität?

HeyGen verbessert die Videozugänglichkeit erheblich, indem es automatisch Untertitel generiert, sodass Ihre Inhalte ein breiteres Publikum erreichen. Darüber hinaus bietet HeyGen flexible Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen, die sich an unterschiedliche Plattformen und vielfältige Bildungsbedürfnisse anpassen.

