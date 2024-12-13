Ein 90-sekündiges Video für Kursentwickler und Edupreneure, das einen eleganten, professionellen visuellen Stil und eine autoritative, klare Stimme bietet. Dieses Video zeigt, wie einfach es ist, ansprechende Online-Kurse zu erstellen, indem man einen Drag-and-Drop-Editor verwendet, um Videos, Audio und Bilder hinzuzufügen. Dabei wird die Fähigkeit von HeyGen hervorgehoben, Lektionen schnell in dynamische visuelle Inhalte umzuwandeln.

Video Generieren