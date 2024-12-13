Garant für sofortige professionelle Ergebnisse

Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen und fesselnde Social-Media-Inhalte mit fortschrittlichen AI-Avataren.

Stellen Sie sich eine 1-minütige technische Übersicht für ein B2B-Publikum vor, die betont, wie HeyGen als Garant für konsistente, hochwertige Videoinhalte fungiert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um wichtige Funktionen hervorzuheben, ergänzt durch eine autoritative AI-Stimme. Dieses Video wird hauptsächlich die effiziente Voiceover-Generierung von HeyGen präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie für Marketingfachleute und Pädagogen ein dynamisches 60-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie einfach es ist, HeyGen als Videoeditor zu verwenden. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit nahtlosen Übergängen und abwechslungsreichen Szenen, die einen realistischen AI-Avatar zeigen. Ein energetischer, mitreißender Hintergrundmusiktrack, gepaart mit einer klaren AI-Stimme, wird die Zuschauer führen und die Einfachheit der Integration von AI-Avataren und der Nutzung von Vorlagen & Szenen hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine 2-minütige technische Anleitung für Content-Ersteller und Unternehmenskommunikatoren vor, die die Leistungsfähigkeit der Skripterstellungsfunktionen von HeyGen detailliert beschreibt. Der visuelle Ansatz sollte erklärend und lehrreich sein, vielleicht beginnend mit Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche für die Skripteingabe, dann übergehend zu einem polierten Endvideo-Beispiel. Der Ton sollte informative und leicht verständliche Erklärungen bieten, mit einem Fokus auf automatisch generierte Untertitel/Untertitel aus der Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 3
Fordern Sie Kleinunternehmer und Personalabteilungen heraus, ein poliertes 90-sekündiges Unternehmensankündigungs- oder Onboarding-Video zu erstellen, wobei HeyGen als primärer Videomacher verwendet wird. Der visuelle Stil muss einladend und markenkonform sein, indem benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos und Farben nahtlos integriert werden, unterstützt durch Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Eine freundliche, professionelle AI-Stimme, mit subtiler Hintergrundmusik, wird die Botschaft vermitteln und die Einfachheit der Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen betonen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Garant für Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, hochwertige Videos, die Ihr Publikum fesseln und sicherstellen, dass Ihre Botschaft jedes Mal klar und wirkungsvoll übermittelt wird.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung der Botschaft Ihres Videos. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Ideen nahtlos in dynamische visuelle Erzählungen zu verwandeln und eine starke Grundlage für die Skripterstellung Ihres Videos zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuelle Darstellung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um einen professionellen und ansprechenden Präsentator für Ihre Inhalte zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertigem Audio, indem Sie unser Voiceover-Generierungstool verwenden. Sie können auch die einzigartige Identität Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Branding-Elementen für ein einheitliches Erscheinungsbild integrieren, unterstützt durch unseren AI-Voiceover-Generator.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr veröffentlichungsfertiges Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und bereiten Sie sie für jede Plattform vor. Unsere Plattform bietet nahtlose Größenanpassung & Exporte, sodass Sie Ihr veröffentlichungsfertiges Asset problemlos für alle Ihre Vertriebskanäle vorbereiten können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Kundenerfolgsgeschichten

.

Erstellen Sie authentische und überzeugende Kundenerfolgsgeschichten mit AI, um effektiv Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der AI-Videoerstellung?

Der fortschrittliche AI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Videos direkt aus einem Skript zu erstellen, indem AI-Avatare und AI-Voiceover-Generator-Technologie genutzt werden, um effizient veröffentlichungsfertige Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen bei der individuellen Markenanpassung von Videos helfen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in Ihre Videovorlagen zu integrieren, um eine konsistente und professionelle Markenidentität in all Ihren Inhalten sicherzustellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet einen umfassenden Videoeditor, einschließlich eines Timeline-Editors für präzise Kontrolle, sowie automatische Untertitel- und Untertitelgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihr endgültiges Video poliert und zugänglich ist.

Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Videoarten?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger Videomacher, der darauf ausgelegt ist, vielfältige Inhalte zu produzieren, von leistungsstarken Videoanzeigen und Social-Media-Videos bis hin zu fesselnden Kundenerfolgsgeschichten, alles angetrieben von seiner kreativen Engine.

