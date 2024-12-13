Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Tutorial-Video vor, das für Kleinunternehmer und Startup-Gründer konzipiert ist und eine schnelle Growth-Hacking-Strategie zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Infografiken, begleitet von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Dieses Video wird demonstrieren, wie man ein 'Growth Hacking Tutorial Video Maker'-Skript einfach in ein poliertes Video umwandelt, indem man HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion nutzt, und die Effizienz für vielbeschäftigte Unternehmer hervorhebt.

Video Generieren