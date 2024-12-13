Green Screen Training Video Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit virtuellen Hintergründen und ansprechenden AI-Avataren für dynamische Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Tutorial für Unternehmensschulungen, das zeigt, wie man einen AI Green Screen Video Maker nutzt, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Das Video sollte einen optimistischen und ermutigenden visuellen Stil haben, wobei HeyGens AI-Avatare Schritt-für-Schritt-Anleitungen präsentieren. Die Audioausgabe sollte energische Hintergrundmusik und eine klare, prägnante AI-Erzählung enthalten, die die Benutzer durch den Prozess der Erstellung dynamischer virtueller Umgebungen führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen dynamischen 45-sekündigen Werbeclip für Social Media Marketer, der die kreativen Möglichkeiten aufzeigt, wenn Sie Videohintergründe entfernen, um atemberaubende virtuelle Hintergründe zu erzielen. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnelllebig sein, mit verschiedenen kreativen Szenarien, die durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung erleichtert werden, begleitet von moderner, trendiger Musik und einem begeisterten AI-Voiceover, das die einfache Anpassung hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen umfassenden 2-minütigen Leitfaden für Instruktionsdesigner zur effizienten Nutzung eines Green Screen Training Video Generators, um effektive E-Learning-Inhalte zu erstellen. Der visuelle und akustische Stil sollte detailliert und pädagogisch sein, wobei HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion genutzt wird, um die Schulungsmodule zu strukturieren. Die Erzählung wird eine ruhige, informative AI-Stimme sein, unterstützt durch klare Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, die bewährte Verfahren zur Erstellung immersiver Bildungserfahrungen erklären.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Green Screen Training Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsinhalte mit professionellem Touch. Nutzen Sie AI, um Hintergründe zu entfernen und Ihre Videos mit Leichtigkeit für wirkungsvolles Lernen anzupassen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Projektgrundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer Videovorlage oder der Eingabe Ihres Schulungsskripts. Die "Text-to-video from script"-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell einen ersten Videodraft für Ihre Schulungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Diese Avatare können vor jedem virtuellen Hintergrund platziert werden und simulieren ein professionelles Studio-Setup für Ihre AI Green Screen Video Maker Bedürfnisse.
3
Step 3
Wenden Sie dynamische virtuelle Hintergründe an
Entfernen Sie mühelos Hintergründe von Ihrem AI-Avatar oder hochgeladenem Filmmaterial. Ersetzen Sie den Chroma Key durch eine dynamische Szene mit HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um eine professionelle Schulungsumgebung zu schaffen und Videohintergründe effektiv zu entfernen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie professionelle Erzählungen durch HeyGens "Voiceover-Generierung" hinzufügen. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit, Ihr Publikum mit AI-Voiceovers zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzform-Videoinhalte, die sich für das Teilen in sozialen Medien und die Werbeverbreitung eignen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI Green Screen Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI Green Screen Technologie, um das Entfernen von Videohintergründen mühelos zu gestalten. Unsere intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Chroma Key Effekte nahtlos zu nutzen und Ihr Rohmaterial in professionelle Schulungsvideos oder Marketinginhalte zu verwandeln.

Kann HeyGen hochwertige Schulungsvideos mit virtuellen Hintergründen erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem Sie mühelos virtuelle Hintergründe integrieren. Diese Fähigkeit verbessert Bildungsinhalte, indem Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können, anstatt auf die Komplexität der traditionellen Videoproduktion.

Wie funktioniert der Prozess zur Entfernung von Videohintergründen mit HeyGens AI?

Mit HeyGen ist das Entfernen von Videohintergründen ein einfacher Prozess, der von AI unterstützt wird. Unser Green Screen Video Editor ermöglicht es Ihnen, schnell Subjekte zu isolieren und deren Hintergrund zu ersetzen, was die Inhaltserstellung effizient und flexibel für verschiedene Zwecke macht.

Bietet HeyGen AI-Voiceovers und eine Echtzeitvorschau für Online-Videoeditor-Projekte?

Ja, HeyGen bietet integrierte AI-Voiceovers, um Ihre Skripte mit natürlich klingender Sprache zum Leben zu erwecken. Unser Online-Videoeditor enthält auch eine Echtzeitvorschau-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Änderungen sofort zu sehen und Ihre Videoproduktion vor dem endgültigen Export zu verfeinern.

