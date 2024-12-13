Ja, HeyGen bietet integrierte AI-Voiceovers, um Ihre Skripte mit natürlich klingender Sprache zum Leben zu erwecken. Unser Online-Videoeditor enthält auch eine Echtzeitvorschau-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Änderungen sofort zu sehen und Ihre Videoproduktion vor dem endgültigen Export zu verfeinern.