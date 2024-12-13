Entdecken Sie Einblicke mit unserem Video Maker für grafische Einsichten

Erzeugen Sie sofort überzeugende Marketingvideos aus Ihren Einsichten und Skripten mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

483/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Illustrationsvideo für digitale Künstler, Grafikdesigner und Pädagogen, das komplexe Daten in zugängliche grafische Einsichten verwandelt. Verwenden Sie einen künstlerischen und informativen visuellen Stil, der fließende Animationen von Datenvisualisierungen zeigt, gepaart mit einer ruhigen, klaren erklärenden Stimme. Demonstrieren Sie die Kraft von "AI-Avataren", um diese Einsichten überzeugend zu präsentieren und abstrakte Konzepte für das Publikum leichter verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Werbevideo für E-Commerce-Unternehmen und Produktwerber, das sich auf schnelle Produktpräsentationen konzentriert. Das Video sollte einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und Nahaufnahmen von Produkten aufweisen, untermalt von moderner, eindrucksvoller Hintergrundmusik. Betonen Sie, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" die schnelle Produktion von professionellen Werbemitteln ohne umfangreiche Bearbeitung vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Zielgerichtet auf Influencer und persönliche Marken, erstellen Sie ein personalisiertes 40-Sekunden-Video, das zeigt, wie sie online zu ihrem eigenen kreativen Agenten werden können. Verwenden Sie einen freundlichen, ansprechenden visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und On-Screen-Text, begleitet von einer gesprächigen, zugänglichen Stimme. Heben Sie die Funktion "Custom Avatar" hervor, die es Kreativen ermöglicht, ihre Markenidentität zu verkörpern und direkt mit ihrem Publikum auf einzigartige Weise zu interagieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für grafische Einsichten funktioniert

Erstellen Sie überzeugende, visuell reiche Videos mit KI-gestützten Tools, die komplexe Daten mühelos in fesselnde, umsetzbare Einsichten für Ihr Publikum verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generiert dann einen ersten Videovorentwurf, der die Grundlage für Ihre aufschlussreiche Inhaltserstellung bildet.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Präsentator Ihrer grafischen Einsichten dienen, um das Engagement und die visuelle Attraktivität Ihres Video Maker-Projekts zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und auditive Elemente hinzu
Integrieren Sie relevante Grafiken, Diagramme und Medien aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Einsichten visuell effektiv darzustellen und Ihre Marketinginhalte zu unterstützen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Bearbeitung im Video Editor, indem Sie Timings und Übergänge anpassen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video für grafische Einsichten für all Ihre kreativen Agentenbedürfnisse.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie überzeugende KI-Videos, um Kundenerfolge hervorzuheben und grafische Einsichten in kraftvolle Testimonials und Fallstudien zu verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marketinginhalte?

HeyGen ist ein fortschrittlicher, KI-gestützter Video Maker, der den gesamten Prozess der Inhaltserstellung optimiert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Nutzer Skripte in überzeugende Marketinginhalte verwandeln, indem sie KI-Avatare und diverse Videovorlagen nutzen, um effizient professionelle Videos zu produzieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung von individuellen Werbemitteln helfen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos individuelle Werbemittel zu entwickeln. Es erlaubt die Erstellung einzigartiger Custom Avatars und bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit der Identität und Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmen.

Welche Rolle spielen Videovorlagen in HeyGens Inhaltserstellung?

Videovorlagen sind zentral für HeyGens effizienten Workflow zur Inhaltserstellung und dienen als leistungsstarker Video Maker für grafische Einsichten. Diese professionell gestalteten Vorlagen ermöglichen es Nutzern, schnell hochwertige Videos zu produzieren, bieten einen kreativen Agenten für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse und beschleunigen den Videoproduktionsprozess.

Bietet HeyGen fortschrittliche Funktionen wie Voiceovers und Untertitel?

Ja, HeyGen bietet robuste, KI-gestützte Tools zur Verbesserung Ihrer Videoinhalte. Nutzer können mühelos natürlich klingende Voiceovers generieren und automatisch präzise Untertitel oder Bildunterschriften hinzufügen, was HeyGen zu einem umfassenden Video-Editor für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo