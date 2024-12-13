Erstellen Sie ein 45-sekündiges, überzeugendes Video, das sich an Förderkomitees und potenzielle Spender richtet und die Vision Ihres Projekts sowie die Fähigkeit zur Sicherung von Finanzmitteln präsentiert. Verwenden Sie einen professionellen und inspirierenden visuellen Stil, in dem ein AI-Avatar die wichtigsten Botschaften in einem klaren, autoritativen Ton vermittelt. Dieses Video wird hervorheben, wie Ihr Projekt einen signifikanten Einfluss erzielen wird.

Video Generieren