Fördermittel-Nachrichten-Video-Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Finanzierungsgeschichten

Sichern Sie sich schneller Finanzmittel mit überzeugenden Videos, die HeyGens AI-Avatare für professionelle Nachrichtensegmente nutzen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, überzeugendes Video, das sich an Förderkomitees und potenzielle Spender richtet und die Vision Ihres Projekts sowie die Fähigkeit zur Sicherung von Finanzmitteln präsentiert. Verwenden Sie einen professionellen und inspirierenden visuellen Stil, in dem ein AI-Avatar die wichtigsten Botschaften in einem klaren, autoritativen Ton vermittelt. Dieses Video wird hervorheben, wie Ihr Projekt einen signifikanten Einfluss erzielen wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Update für Stakeholder und Gemeindemitglieder, das den Einfluss und Fortschritt Ihres Projekts mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte optimistisch und ansprechend sein, dynamischen Text und lizenzfreie Musik einbeziehen, um komplexe Daten für ein breites Publikum leicht verständlich zu machen. Dieser Projektfortschrittsbericht wird die fortgesetzte Unterstützung fördern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie einen 30-sekündigen AI-Nachrichtengenerator-Blitzbericht für soziale Medien, der sich an Online-Follower richtet, die an schnellen Updates interessiert sind. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, einem Nachrichten-Breaking-Segment ähneln, mit On-Screen-Text und einer schnellen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein kurzes Skript in ein teilbares Nachrichten-Video-Maker-Stück zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 40-sekündiges personalisiertes Nachrichtenvideo für ein lokales Publikum oder Abonnenten, das eine aktuelle Entwicklung detailliert beschreibt. Der visuelle und Audio-Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, um eine kristallklare Audio-Narration zu gewährleisten. Dieser Nachrichten-Video-Maker wird HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine professionelle Präsentation sicherzustellen, die Ihre Updates ansprechender und leicht verständlich macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Fördermittel-Nachrichten-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Fördermittel-Nachrichten mühelos in überzeugende Videos, die den Projekteinfluss zeigen und helfen, Finanzmittel zu sichern, alles mit einer intuitiven AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Nachrichtenskripts oder der wichtigsten Punkte. HeyGens "Text-zu-Video"-Funktion wird Ihren Text sofort in eine Grundlage für Ihr Nachrichtenvideo umwandeln, indem ein "AI-Nachrichtengenerator"-Ansatz verwendet wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Nachrichten zu präsentieren. Unsere "Vorlagen" bieten auch vorgefertigte Szenen, um schnell eine professionelle "Fördermittel-Nachrichten-Video-Maker"-Produktion zu erstellen.
3
Step 3
Personalisieren Sie Ihre Inhalte
Verbessern Sie Ihr Video mit "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie "Untertitel/Beschriftungen" für Zugänglichkeit und Wirkung hinzu, indem Sie die "intuitive Bearbeitungsplattform" nutzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre "überzeugenden Videos", indem Sie die Seitenverhältnisse anpassen und sie dann in verschiedenen Formaten "exportieren". Verteilen Sie Ihre "Projekteinfluss"-Geschichten einfach über "soziale Medien"-Plattformen, um "Finanzmittel" effektiv zu sichern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Werbe- und Outreach-Fördervideos

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Videos zur Förderung von Fördermöglichkeiten, zur Bekanntgabe wichtiger Ankündigungen und zur Erreichung potenzieller Bewerber oder Partner.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Videos für Förderanträge zu erstellen?

HeyGens AI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, überzeugende Fördermittel-Nachrichtenvideos zu erstellen, die die Auswirkungen Ihres Projekts effektiv kommunizieren. Nutzen Sie professionelle Vorlagen und personalisieren Sie Inhalte mit AI-Avataren, um mit visuell ansprechenden Präsentationen Finanzmittel zu sichern.

Wozu ist HeyGens AI-Nachrichtengenerator fähig?

HeyGens AI-Nachrichtengenerator verwandelt Ihren Text in dynamische Nachrichtenvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie. Er nutzt realistische AI-Avatare, um die Erstellung hochwertiger, professioneller Sendungen zu vereinfachen, was HeyGen zu einem herausragenden Nachrichten-Video-Maker macht.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Branding- und Personalisierungsoptionen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre Videos mit benutzerdefinierten Logos und Farbschemata zu personalisieren. Unsere intuitive Bearbeitungsplattform ermöglicht auch die einfache Integration benutzerdefinierter AI-Avatare und verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche für nahtlose Anpassungen.

Welche Arten von Inhalten kann ich mit HeyGen für soziale Medien erstellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos eine Vielzahl ansprechender Inhalte erstellen, darunter Nachrichtenvideos und Werbeclips, die speziell für soziale Medien optimiert sind. Der leistungsstarke Video-Editor vereinfacht die Anpassung des Seitenverhältnisses und generiert automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo