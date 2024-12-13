Eröffnungsvideo-Maker: Erstellen Sie atemberaubende Ankündigungen

Erstellen Sie mühelos professionelle Eröffnungsvideos mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um Ihr Geschäft zu bewerben.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Eröffnungsvideo, das sich an junge, urbane Feinschmecker richtet und ein neues trendiges Café mit hellen, energetischen Bildern und einem peppigen Lo-Fi-Soundtrack präsentiert. Dieses professionelle Video kann einfach mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" erstellt werden, um die einzigartige Atmosphäre des Cafés und seine Spezialgetränke hervorzuheben und Vorfreude auf die Eröffnung zu wecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein einladendes 45-sekündiges Eröffnungsvideo, das sich an Familien und lokale Käufer richtet, mit warmen, freundlichen Bildern der Produkte eines neuen Einzelhandelsgeschäfts und einladendem Personal, begleitet von heiterer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung", um eine persönliche, einladende Botschaft hinzuzufügen, die das Event effektiv bewirbt und die Teilnahme der Gemeinschaft fördert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 15-sekündiges Teaservideo für ein bevorstehendes Launch-Event eines Tech-Startups, das sich an Technikbegeisterte richtet, mit futuristischen Bildern und dynamischen Motion Graphics, untermalt von einem modernen elektronischen Soundtrack. Dieses fesselnde "Launch-Video" kann schnell mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion erstellt werden, um vor der großen Enthüllung Aufregung und ein Gefühl von Innovation zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ästhetisches 60-sekündiges Eröffnungsvideo für eine neue Online-Modeboutique, das für modebewusste Personen konzipiert ist und sich ideal für einen Instagram-Post eignet, mit hochwertigen Produktaufnahmen und inspirierenden Lifestyle-Bildern sowie trendiger Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um dieses Video perfekt für soziale Medien zu formatieren, und machen Sie es einfach, "Ihr Logo hinzuzufügen" und aus "Eröffnungsvorlagen" anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Eröffnungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Eröffnungsvideos, um Ihr neues Unternehmen anzukündigen und mit unserem intuitiven, professionellen Video-Maker Begeisterung zu wecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Eröffnungsvorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Eröffnungsvorlagen, um Ihre Videoproduktion mühelos zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Botschaft und Bilder an
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage, indem Sie Ihren einzigartigen Text, Bilder und Videoclips aus unserer umfangreichen Mediathek hinzufügen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding und Sprachübertragungen hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Video die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Eröffnungsankündigung
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf sozialen Medienplattformen wie Instagram und Facebook.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie inspirierende Launch-Inhalte

.

Erstellen Sie professionelle und inspirierende Videos, die Ihre neue Geschäftsidee teilen, Vorfreude wecken und Kunden für Ihre Eröffnung begeistern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein Eröffnungsvideo einfach zu erstellen?

HeyGen bietet eine Vielzahl von einsatzbereiten "Eröffnungsvorlagen", mit denen Sie schnell ein "professionelles Video" für Ihr Unternehmen erstellen können. Sie können diese mit Ihren Markenelementen und Botschaften "anpassen", um eine wirkungsvolle "Eröffnungsankündigung" zu machen.

Welche Branding-Optionen stehen für mein Eröffnungsvideo in HeyGen zur Verfügung?

Mit HeyGen können Sie einfach "Ihr Logo hinzufügen" und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr "Eröffnungsankündigungsvideo" perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Dies ermöglicht es Ihnen, wirklich "professionelle Videos" zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann ich Eröffnungsvideos erstellen, die für verschiedene soziale Medien geeignet sind?

Ja, HeyGen unterstützt die Anpassung und den Export von Seitenverhältnissen, was es einfach macht, Ihre "Eröffnungsvideos" für Plattformen wie "Instagram Post" und "Facebook Post" anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre "Promotion" effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

Wie macht HeyGen Eröffnungsvideos ansprechender?

HeyGen erhöht das Engagement, indem Sie KI-Avatare einbinden und "Sprachübertragungen" direkt aus Ihrem Skript für Ihre "Eröffnungsankündigung" generieren können. Dieser innovative Ansatz hilft Ihnen, dynamische und überzeugende "Launch-Videos" für Ihr neues Geschäft zu produzieren.

