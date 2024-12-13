3

Step 3

Passen Sie Ihr Video an und verfeinern Sie es

Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie präzise Textanpassungen vornehmen, um wichtige Informationen hervorzuheben, Titel hinzuzufügen oder Untertitel einzufügen. Sie können auch sanfte Übergänge zwischen den Szenen integrieren, um einen professionellen Fluss zu gewährleisten.