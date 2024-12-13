Regierungsvideo-Generator: KI für öffentliche Kommunikation

Ermöglichen Sie Regierungsbehörden, überzeugende Inhalte effizient zu produzieren. Unsere Plattform bietet nahtlose Sprachsynthese für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse.

Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an lokale Einwohner richtet und eine bevorstehende Gesundheitsmesse der Gemeinde mit hellen, einladenden visuellen Elementen und einer fröhlichen, freundlichen Stimme hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit zur Sprachsynthese, um klare und ansprechende Audioinhalte für Regierungskommunikationsvideos zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das erklärt, wie Bürger einfach auf neue Online-Dienste der Regierung zugreifen können. Verwenden Sie einen professionellen AI-Avatar als virtuellen Führer in einem klaren visuellen Stil mit einem ruhigen, autoritativen Ton, um die Erfahrung des Regierungsvideoerstellers mit HeyGens AI-Avataren zu personalisieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter im öffentlichen Sektor, das die wichtigsten Einarbeitungsverfahren mit klaren, professionellen visuellen Elementen und einer direkten Erzählung umreißt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Richtlinien effizient in ansprechende Regierungstrainingsvideos zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Video zur Bürgerbeteiligung, um Feedback zu einer vorgeschlagenen lokalen Richtlinie zu sammeln. Verwenden Sie ansprechende, gemeinschaftsorientierte visuelle Elemente und einen positiven, hoffnungsvollen Ton. Wenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen an, um ein konsistentes und markengerechtes Erscheinungsbild für effektive Regierungskommunikationsvideos zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Regierungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Videos für den öffentlichen Sektor mit KI, von wichtigen öffentlichen Bekanntmachungen bis hin zu umfassenden Schulungsinhalten, in nur wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Regierungskommunikationsskript oder den Text der öffentlichen Bekanntmachung direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion analysiert Ihre Eingabe und bereitet sie für die KI-Videogenerierung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare und professioneller benutzerdefinierter Vorlagen, um Ihre Botschaft effektiv zu repräsentieren. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Regierungsvideos bei Ihrem Publikum Anklang finden und klare Informationen liefern.
3
Step 3
Wenden Sie Markensteuerungen an
Wenden Sie Ihr offizielles Branding, einschließlich Logos und Farbschemata, mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen an. Dies stellt sicher, dass Ihre Regierungsvideos eine konsistente visuelle Identität beibehalten und den Richtlinien des öffentlichen Sektors auf allen Kommunikationsplattformen entsprechen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Video und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Unsere Plattform ermöglicht eine skalierbare Videoproduktion, sodass Sie klare, professionelle Regierungskommunikationsvideos effizient über alle Kanäle hinweg liefern können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gesundheitskommunikation

.

Übersetzen Sie komplexe Gesundheitsinformationen in klare, zugängliche Videos, um die Öffentlichkeit und Gesundheitsarbeiter zu informieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Regierungskommunikationsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Regierungsbehörden, überzeugende Videos für öffentliche Bekanntmachungen und interne Kommunikation mühelos zu produzieren. Durch die Nutzung von Funktionen wie benutzerdefinierten Vorlagen und vielfältigen Stockmedien hilft HeyGen dabei, fesselnde Erzählungen zu gestalten, die bei den Bürgern Anklang finden. Dies macht HeyGen zu einem idealen Regierungsvideo-Generator für wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator für den öffentlichen Sektor?

HeyGen ist ein führender KI-Video-Generator, der für den öffentlichen Sektor entwickelt wurde und eine benutzerfreundliche Plattform bietet, die Text-zu-Video aus Skripten umwandelt. Seine robusten Fähigkeiten zur Sprachsynthese und Untertitel-/Caption-Erstellung gewährleisten zugängliche und hochwertige Inhalte. HeyGen optimiert den Videoproduktionsprozess für Regierungsvideoersteller.

Kann HeyGen Regierungstrainingsvideos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Regierungstrainingsvideos erheblich, indem es fortschrittliche AI-Avatare nutzt. Sie können problemlos professionelle Videos mit Bildschirmpräsentatoren erstellen und dabei Zeit und Ressourcen sparen. Die AI-Avatar-Technologie von HeyGen sorgt für eine konsistente und ansprechende Präsentation für alle Ihre Schulungsbedürfnisse im öffentlichen Sektor.

Wie unterstützt HeyGen die sichere, skalierbare Videoproduktion für Regierungsbehörden?

HeyGen bietet sichere Videogenerierungsfunktionen, die für Regierungsoperationen entscheidend sind und Datenschutz sowie Compliance gewährleisten. Die Plattform ist für skalierbare Videoproduktion ausgelegt, sodass Behörden schnell eine große Menge an vielfältigen Inhalten erstellen können. HeyGen bietet Branding-Kontrollen, die eine konsistente visuelle Identität über alle Regierungsvideoausgaben hinweg ermöglichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo