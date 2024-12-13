Regierungs-Update-Video-Maker für den öffentlichen Dienst

Optimieren Sie die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation mit dynamischen AI-Avataren, um komplexe Regierungs-Updates ansprechend zu gestalten.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Regierungsmitarbeiter, das die neuen internen IT-Sicherheitsprotokolle erläutert. Dieses Video sollte sich an Agenturmitarbeiter richten, die ein klares, prägnantes Update zu technischen Änderungen benötigen, präsentiert in einem professionellen und direkten visuellen Stil, effektiv kommuniziert durch HeyGen's AI-Avatare und ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Öffentlichkeitsvideo, um eine neue stadtweite Recycling-Initiative anzukündigen, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und zugänglich sein, unter Nutzung von HeyGen's umfangreichen Vorlagen und Szenen, um eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, unterstützt durch natürlich klingende Sprachsynthese, um die Vorteile des Programms zu veranschaulichen und diese wichtige Botschaft der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Informationsvideo, das die jüngsten Änderungen der lokalen FOIA-Compliance-Richtlinien erklärt, speziell für Kleinunternehmer und Gemeinschaftsorganisationen. Das Video erfordert einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen und akustischen Stil, der HeyGen's Text-zu-Video aus Skript für präzise Informationsvermittlung nutzt und Klarheit mit umfassenden Untertiteln gewährleistet, während das Seitenverhältnis-Resizing und Exporte eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen für diesen wichtigen Regierungs-Update-Video-Maker-Inhalt ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges internes Schulungsmodul für neue Regierungssoftware, das für internes Personal gedacht ist, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigt. Das Video sollte einen sauberen, professionellen und leicht verständlichen visuellen Stil annehmen, unter Nutzung von HeyGen's AI-Avataren, um Benutzer durch den Prozess zu führen und auf Vorlagen und Szenen zurückzugreifen, um die Anweisungen effektiv zu strukturieren und dynamische Videokreation zu unterstützen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Regierungs-Update-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Regierungs-Updates und öffentliche Ankündigungen mit AI, um klare und konsistente Kommunikation für Ihre Gemeinschaft sicherzustellen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus professionellen Vorlagen, die für Regierungs-Kommunikation entworfen wurden, oder starten Sie von Grund auf neu für volle kreative Kontrolle mit HeyGen's Szenen.
2
Step 2
Verfassen Sie Ihre Nachricht mit AI
Geben Sie Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie AI Ihren Text in ansprechende Videoinhalte verwandelt, unter Nutzung von HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, komplett mit lebensechten AI-Avataren.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihr Video
Wenden Sie das Branding Ihrer Behörde mit HeyGen's Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft den offiziellen Richtlinien entspricht und heraussticht.
4
Step 4
Verteilen Sie Ihr Update weitreichend
Exportieren Sie Ihr fertiges Video einfach mit HeyGen's Seitenverhältnis-Resizing und Exporte, bereit für nahtlose Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation über alle gewünschten Kanäle.

Anwendungsfälle

Interne & externe Schulung verbessern

Nutzen Sie AI, um überzeugende Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Informationsspeicherung für Regierungsmitarbeiter und die Öffentlichkeit steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Regierungs-Update-Videos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Erstellung von Regierungs-Update-Videos zu optimieren. Diese technische Fähigkeit ermöglicht es öffentlichen Einrichtungen, Skripte effizient in ansprechende Videos für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zu verwandeln.

Kann HeyGen Regierungsbehörden in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unterstützen?

Absolut. HeyGen befähigt Regierungsbehörden, überzeugende Regierungs-Videos für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zu produzieren, indem anpassbare Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen genutzt werden. Dies gewährleistet eine konsistente, professionelle Botschaft in allen Videoinhalten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für Videozugänglichkeit und Compliance?

HeyGen bietet integrierte technische Funktionen wie automatische Untertitel und hochwertige Sprachsynthese, um die Videozugänglichkeit zu verbessern und die FOIA-Compliance zu unterstützen. Diese Tools stellen sicher, dass Ihre Regierungs-Videos ein breiteres Publikum effektiv erreichen.

Verbessert HeyGen die Effizienz der Videoproduktion für öffentliche Bildung und Schulung?

Ja, HeyGen verbessert die Effizienz der Videoproduktion für öffentliche Bildung und Schulung erheblich durch intuitive Vorlagen und kollaborative Funktionen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche vereinfacht die Produktion von informativen animierten Videoinhalten und fördert die Zusammenarbeit.

