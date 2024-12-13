Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für die allgemeine Bevölkerung, das den Prozess zur Beantragung eines gängigen Regierungsdienstes wie der Erneuerung des Führerscheins detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte hell und zugänglich sein und einen freundlichen, lebensechten KI-Avatar zeigen, der die Zuschauer Schritt für Schritt durch die Anwendung führt, ergänzt durch eine klare und beruhigende KI-Stimme. Dieses öffentliche Kommunikationsstück sollte deutlich demonstrieren, wie komplexe Informationen mithilfe von HeyGen's KI-Avataren für ansprechende Erklärungen zu Regierungsdiensten leicht vermittelt werden können.

