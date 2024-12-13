Generator für Regierungsinformationsvideos: Erstellen Sie On-Brand AI-Videos

Sichern Sie konsistente Botschaften und bewahren Sie die visuelle Identität Ihrer Behörde mit fortschrittlichen Branding-Kontrollen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges öffentliches Bildungsvideo, das sich an die breite Öffentlichkeit richtet und eine neue bürgerliche Initiative erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die die wichtigsten Informationen präsentieren, begleitet von einer klaren, freundlichen Voiceover-Generierung, die komplexe Begriffe vereinfacht. Dieser Generator für Regierungsinformationsvideos ermöglicht effektive öffentliche Bildung und Aufklärung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 30-sekündige dringende öffentliche Bekanntmachung, die sich an diverse Gemeinschaftsmitglieder richtet und über eine bevorstehende Wetterwarnung oder Sicherheitsrichtlinie informiert. Der visuelle Stil sollte prägnant und aufmerksamkeitsstark sein, indem animiertes Text-zu-Video aus einem Skript verwendet wird, um kritische Informationen zu vermitteln, verstärkt durch prominente Untertitel für maximale Zugänglichkeit. Dieser AI-Government-Service-Video-Maker sorgt für eine schnelle und effektive Verbreitung.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges professionelles On-Brand-Video für lokale Regierungsbeamte und Mitarbeiter, das neue interne Richtlinienänderungen oder Updates umreißt. Der visuelle Stil muss konsistent und autoritativ sein, unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen und Szenen sowie kuratierter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein poliertes Aussehen zu gewährleisten. Diese AI-gestützte Videolösung unterstützt die schnelle Entwicklung von On-Brand-Videos.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges dynamisches Erklärvideo für Regierungskommunikationsteams, das die Vorteile eines neuen digitalen Bürgerservices zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und modern sein, verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen für verschiedene Plattformen integrieren und eine professionelle Voiceover-Generierung nutzen, um die Vorteile zu artikulieren. Dieses Tool zur Erstellung von Regierungsvideos macht komplexe Informationen durch ansprechende Inhalte verständlich.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Regierungsinformationsvideos funktioniert

Produzieren Sie schnell klare und wirkungsvolle Regierungsinformationsvideos und öffentliche Bekanntmachungen mit AI-gestützten Tools, die Genauigkeit und Zugänglichkeit für Ihr Publikum gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Regierungsinformation oder öffentliche Bekanntmachung. Unsere AI verwandelt Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese AI-Avatare erwecken Ihre Informationen mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken zum Leben.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Wenden Sie das Branding Ihrer Behörde an, einschließlich Logos und Farbschemata, um sicherzustellen, dass Ihr Video professionell und On-Brand ist, mit unseren Branding-Kontrollen.
4
Step 4
Generieren und teilen
Produzieren Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit und teilen Sie dann Ihre wichtige Botschaft einfach mit der Öffentlichkeit.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer Regierungsinformationen

Erklären Sie komplexe Richtlinien, Vorschriften und Gesundheitsrichtlinien durch leicht verständliche Videoerklärungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Regierungsinformationsvideos vereinfachen?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Government-Service-Video-Maker, der es Behörden ermöglicht, schnell professionelle Regierungsvideos zu erstellen. Mit Text-zu-Video aus einem Skript und AI-gestützter Videoproduktion können Sie öffentliche Bekanntmachungen und Bildungsinhalte effizient produzieren und die traditionellen Produktionszeiten erheblich verkürzen.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für On-Brand-Regierungsvideoinhalte?

HeyGen bietet Nutzern umfangreiche kreative Möglichkeiten, um On-Brand-Videos zu entwickeln, was ein wesentlicher Aspekt des Video-Storytellings ist. Sie können AI-Avatare nutzen, Charaktere anpassen und robuste Branding-Kontrollen wie Logos und Farbschemata implementieren. Die Plattform bietet auch gebrandete Vorlagen, einen Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungs- und Aufklärungsvideos konsistent und wirkungsvoll sind.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen wie Untertitel und verschiedene Stimmen für Regierungskommunikationen?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit für Regierungskommunikationen durch seine umfassenden Funktionen. Die Plattform generiert automatisch Untertitel und bietet einen fortschrittlichen AI-Voice-Generator mit verschiedenen Sprachoptionen. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen Botschaften für interne Schulungen und Entwicklungen oder öffentliche Bekanntmachungen effektiv ein breiteres Publikum erreichen.

Kann ich mit dem AI-Video-Generator von HeyGen ohne umfangreiche technische Kenntnisse einfach hochwertige Videos erstellen?

Absolut. Der AI-Video-Generator von HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, hochwertige, AI-gestützte Videoinhalte ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erstellen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die gebrauchsfertigen Vorlagen ermöglichen eine schnelle Videoproduktion, was ihn zu einem idealen Selbstbedienungs-Video-Produktionswerkzeug für Regierungsbehörden macht.

