Regierungs-Info-Video-Maker: Vereinfachen Sie die öffentliche Kommunikation

Erstellen Sie sofort konforme Videos für öffentliche Kommunikation und Reichweite mit AI-Avataren für ansprechende öffentliche Dienstleistung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das für die breite Öffentlichkeit konzipiert ist, um eine neue Initiative im öffentlichen Dienst klar zu erläutern. Verwenden Sie dabei einen freundlichen, animierten visuellen Stil, ergänzt durch ein professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um die öffentliche Reichweite und Kommunikation effektiv zu erleichtern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Animationsvideo, das sich an potenzielle Regierungsmitarbeiter richtet und Karrieremöglichkeiten sowie die Agenturkultur präsentiert. Integrieren Sie dabei eine lebhafte, infografikartige Animation mit klaren Bildschirmtexten über HeyGens Vorlagen & Szenen für ein benutzerfreundliches und informatives Erlebnis über die Beschäftigung im öffentlichen Dienst.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine prägnante 30-sekündige Produktion eines Regierungs-Info-Video-Makers für Mitarbeiter von Regierungsbehörden, die sich auf aktuelle FOIA-Compliance-Updates konzentriert. Präsentieren Sie diese in einem direkten, professionellen Stil mit kritischen Informationen, die durch AI-Avatare hervorgehoben werden, die mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt wurden, um das Bewusstsein für den Datenschutz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 75-sekündiges Video-Update zu neuen Verbesserungen der öffentlichen Dienstleistung für Bürger, indem Sie einen dynamischen visuellen Stil verwenden, der reales Filmmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert, zusammen mit einem klaren Voiceover, das die Auswirkungen von AI-gestützten Lösungen in Regierungsvideo-Lösungen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Regierungs-Info-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, konforme Erklärvideos für die effektive öffentliche Kommunikation mit AI-gestützten Lösungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Text oder Ihr Skript direkt eingeben. Die Text-zu-Video-Funktion der Plattform verwandelt Ihre Botschaft in eine dynamische visuelle Erzählung, ideal für die öffentliche Kommunikation.
2
Step 2
Passen Sie Visuals und Avatare an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie lebensechte AI-Avatare einfügen, um Ihre Informationen zu präsentieren, und machen Sie Ihre Regierungsvideo-Lösungen ansprechender und persönlicher.
3
Step 3
Fügen Sie Zugänglichkeitsfunktionen hinzu
Stellen Sie eine breite Reichweite und FOIA-Compliance sicher, indem Sie automatische Untertitel/Beschriftungen verwenden, um Ihre Animationsvideos für alle Zielgruppen zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen und exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose öffentliche Dienstleistung über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Schulung von Regierungsmitarbeitern

.

Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung für Regierungsmitarbeiter verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Regierungsbehörden bei der Erstellung ansprechender Erklärvideos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Regierungsbehörden, dynamische Erklärvideos und Animationsvideos effizient zu produzieren. Unsere AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen vereinfachen die Erstellung überzeugender Inhalte für die öffentliche Kommunikation, sodass komplexe Informationen leicht verständlich werden.

Was macht HeyGen zu einem idealen Regierungs-Info-Video-Maker für die öffentliche Dienstleistung?

HeyGen ist ein idealer Regierungs-Info-Video-Maker dank seiner AI-gestützten Lösungen und des benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editors. Diese Plattform vereinfacht die Erstellung wesentlicher Videos und optimiert die öffentliche Dienstleistung mit professionellen und zugänglichen Inhalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung professioneller Regierungsbeschäftigungs-Info-Videos?

Für Regierungsbeschäftigungs-Info-Videos bietet HeyGen robuste Funktionen wie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und hochwertige Voiceover-Generierung. Diese Tools gewährleisten, dass Behörden professionelle und konsistente Materialien für die öffentliche Kommunikation effektiv erstellen können.

Kann HeyGen Regierungsstellen bei der Erstellung zugänglicher Videos für diverse Zielgruppen unterstützen?

Absolut, HeyGen unterstützt Regierungsstellen erheblich bei der Erstellung zugänglicher Regierungsvideo-Lösungen durch automatisierte Untertitel/Beschriftungen und mehrsprachige Voiceovers. Dies stellt sicher, dass wichtige Botschaften der öffentlichen Kommunikation ein breites und diverses Publikum erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo