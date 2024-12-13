Regierungs-Ausrichtungs-Video-Maker: Vereinfachen Sie die Kommunikation im öffentlichen Sektor

Verbessern Sie die interne Kommunikation und das Engagement in der Schulung mit dynamischen Videos. Nutzen Sie leistungsstarke Voiceover-Generierung für klare, professionelle Botschaften.

385/2000

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 2-minütiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter einer Regierungsbehörde, das die wichtigsten Compliance-Verfahren erläutert. Dieses Schulungsvideo sollte einen schrittweisen visuellen Ansatz mit Bildschirmtext und einem freundlichen, aber informativen Ton verfolgen, wobei Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Produktion genutzt wird und genaue Untertitel für Barrierefreiheit enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Kommunikationsvideo für den öffentlichen Sektor, das den Start eines neuen Online-Digitaldienstes für Bürger ankündigt. Das Video sollte einen modernen und zugänglichen visuellen Stil haben, relevante Stock-Footage aus der Medienbibliothek einbeziehen und eine klare, optimistische Stimme haben, um als öffentliche Videoankündigung eine breite Reichweite zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für Abteilungsleiter der Regierung, das die Effizienzgewinne durch den Einsatz von AI-Video-Maker-Tools für interne Prozesse veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und datengetrieben sein, verschiedene Vorlagen und Szenen präsentieren, mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der die Vorteile darstellt, optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Regierungs-Ausrichtungs-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos, um Ihre Kommunikation im öffentlichen Sektor auszurichten und mit AI-gestützter Videoerstellung Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video, was die Inhaltserstellung einfach und effizient macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Video Autorität und Engagement vermittelt, ohne dass ein physischer Präsentator erforderlich ist.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation an, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video, komplett mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, und teilen Sie Ihre wichtigen Botschaften mühelos über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die sozialen Medien im öffentlichen Sektor

Produzieren Sie schnell überzeugende Videos für soziale Medien, um Regierungsrichtlinien, Ankündigungen und Updates effektiv an die Bürger zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text in Video um?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Maker-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln. Benutzer können einfach Videoinhalte generieren, indem sie Text eingeben, der dann vertont und mit realistischen AI-Avataren synchronisiert wird, was einen nahtlosen Text-zu-Video-Erstellungsprozess bietet.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Branding-Elemente unterstützen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre internen Kommunikationsvideos und öffentlichen Sektor-Kommunikationen eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Welche Arten von AI-Avataren sind verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, die es Ihnen ermöglichen, den perfekten Präsentator für Ihre Erklärvideos, Schulungsmaterialien oder Videoankündigungen auszuwählen. Diese realistischen AI-Avatare steigern das Engagement der Zuschauer erheblich bei verschiedenen Kommunikationsbedürfnissen.

Bietet HeyGen Funktionen für die Barrierefreiheit von Videos?

Absolut, HeyGen umfasst Funktionen wie AI-generierte Untertitel für verbesserte Barrierefreiheit, die Ihre Videos für ein breiteres Publikum verständlich machen. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform eine reichhaltige Voiceover-Generierung und eine umfassende Medienbibliothek, um Ihre Inhalte weiter zu bereichern.

