Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges internes Schulungs- und Onboarding-Video für neue Regierungsmitarbeiter, das die Kernwerte und die Mission der Behörde erklärt. Das Video sollte einen professionellen und einladenden visuellen Stil mit informativem Bildschirmtext annehmen, während eine ruhige, ansprechende Stimme die Erzählung leitet. Produzieren Sie diesen wesentlichen internen Schulungs- und Onboarding-Inhalt effizient, indem Sie Ihr Skript direkt in ein Video umwandeln, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Video, das darauf abzielt, das bürgerschaftliche Engagement unter jungen Erwachsenen in der lokalen Gemeinschaft zu erhöhen und zur Teilnahme an einer bevorstehenden Wahl zu ermutigen. Die visuelle Präsentation sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken, begleitet von einem peppigen Soundtrack und deutlich angezeigten Untertiteln für Barrierefreiheit. Diese öffentliche Outreach-Bemühung wird HeyGens Untertitel-Funktion nutzen, um die Reichweite auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu erhöhen und das bürgerschaftliche Engagement zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 60-sekündige Videoanleitung, die den Prozess der Beantragung eines gängigen Online-Government-Services vereinfacht und sich an Bürger richtet, die möglicherweise weniger technikaffin sind. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, schrittweise und beruhigend sein, mit sauberen, illustrativen Grafiken und einer freundlichen, instruktiven Stimme. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um diese öffentliche Sektor-Videolösung schnell zusammenzustellen und eine leicht verständliche Anleitung für alle zu gewährleisten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Videoersteller für die öffentliche Verwaltung funktioniert

Erstellen Sie effizient klare und ansprechende Videoinhalte für öffentliche Bekanntmachungen, interne Schulungen und bürgerschaftliches Engagement und optimieren Sie die digitale Kommunikation im öffentlichen Sektor.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Videovorlagen, um schnell mit der Erstellung wirkungsvoller Inhalte für die öffentliche Verwaltung zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein und generieren Sie
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte sofort in dynamische Videos, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwenden, ein Muss für Videosolutions im öffentlichen Sektor.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende KI-Avatare hinzu
Integrieren Sie professionelle KI-Avatare, um Ihre Botschaften mit einem menschlichen Touch zu übermitteln und interne Schulungs- und Onboarding-Videos zu verbessern.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und teilen Sie
Wenden Sie einfach Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten, und exportieren Sie dann Ihre Videos für eine effektive digitale Kommunikation mit Bürgern.

Anwendungsfälle

Öffentliche Bekanntmachungen (PSAs) entwickeln

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videos für öffentliche Bekanntmachungen, um wichtige Informationen zu verbreiten und das Bewusstsein für zentrale Themen zu schärfen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stärkt HeyGen die Kommunikation im öffentlichen Sektor mit KI?

HeyGen ermöglicht es der öffentlichen Verwaltung, ansprechende Inhalte effizient mit KI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies transformiert die digitale Kommunikation für Öffentlichkeitsarbeit und bürgerschaftliches Engagement, indem komplexe Informationen zugänglich und dynamisch gemacht werden.

Welche Arten von Videoinhalten kann HeyGen Regierungsbehörden effizient produzieren lassen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen, um schnell wesentliche Videos für öffentliche Bekanntmachungen, interne Schulungen und Onboarding sowie Social-Media-Videos zu produzieren. Dies rationalisiert die Erstellung verschiedener Videoanleitungen für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Voiceovers und Untertitel für ein breiteres bürgerschaftliches Engagement?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre digitale Kommunikation inklusiv ist und ein breiteres Publikum erreicht. Diese Fähigkeit ist entscheidend für verbessertes bürgerschaftliches Engagement und Barrierefreiheit in verschiedenen Gemeinschaften.

Wie können Regierungsstellen die Markenkonsistenz mit HeyGens Online-Videoerstellung beibehalten?

HeyGens Online-Videoerstellung umfasst umfassende Branding-Kontrollen, die es der öffentlichen Verwaltung ermöglichen, offizielle Logos und spezifische Farbpaletten einfach zu integrieren. Dies gewährleistet Markenkonsistenz in allen digitalen Kommunikations- und Videosolutions des öffentlichen Sektors.

