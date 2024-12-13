Governance-Schulungsvideo-Ersteller: Steigern Sie die Compliance mit AI

Ermöglichen Sie L&D-Teams, wirkungsvolle Compliance-Schulungsvideos schnell mit HeyGens AI-Voiceover-Generierung zu produzieren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für L&D-Teams, das zeigt, wie man Compliance-Schulungsmodule effizient mit dynamischen AI-Avataren aktualisiert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einem freundlichen AI-Avatar als Sprecher, der prägnante, wichtige Informationen liefert, ergänzt durch eine selbstbewusste, autoritative Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter, die Schulungen zur Unternehmensführung benötigen, mit dem Fokus auf komplexe regulatorische Themen, die einfach gemacht werden. Der visuelle Stil sollte informativ und prägnant sein, mit Bildschirmtexten und Grafiken zur Klarheit, und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um detaillierte Governance-Richtlinien in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, komplett mit genauen Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Non-Profit-Boards und unabhängige Schulvorstände, das die Einfachheit der Produktion von hochwertigen Schulungsvideos zur Vorstandsführung zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Szenenübergängen und relevanten Stock-Videos aus einer umfassenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, alles schnell erstellt aus anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 3
Generieren Sie eine 2-minütige technische Übersicht für IT- und L&D-Profis, die optimale Videodokumentationspraktiken für die Erstellung von E-Learning-Videos illustriert, speziell für die LMS-Integration. Das Video sollte einen erklärenden und zugänglichen Ton haben, möglicherweise mit animierten Diagrammen oder Bildschirmaufnahmen, um Ausgabe-Einstellungen zu erklären, und zeigen, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte eine nahtlose Kompatibilität über verschiedene Lernmanagementsysteme hinweg sicherstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Governance-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung effektiver Governance- und Compliance-Schulungsvideos in Minuten, indem Sie AI nutzen, um Lernerfahrungen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsinhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Governance-Schulungsskript in den Editor einfügen oder aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen wählen, die für die Erstellung von E-Learning-Videos mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten maßgeschneidert sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren wählen, um Ihre Governance-Schulungsinhalte zu präsentieren und so eine professionelle und ansprechende Präsentation Ihrer Schulungsvideos sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens. Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie Stock-Medien oder benutzerdefinierte visuelle Elemente einfügen, um wichtige Konzepte in Ihrer Compliance-Schulung zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und Liefern
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten in verschiedenen Formaten für verschiedene Plattformen, sodass es bereit für die Verteilung und Integration in Ihr LMS ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte für ein besseres Verständnis

Verwandeln Sie komplexe Governance-Schulungsthemen in klare, verständliche Schulungsvideos, um sicherzustellen, dass alle Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter die wesentlichen Compliance-Informationen verstehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Governance-Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und intuitive Text-zu-Video-Technologie, um die Produktion professioneller Governance-Schulungsvideos zu vereinfachen, wodurch L&D-Teams in der Lage sind, ansprechende Inhalte effizient zu erstellen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die effektive Erstellung von E-Learning-Videos?

HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten, einschließlich realistischer AI-Avatare, anpassbarer AI-Voiceovers und 1-Klick-Übersetzungen in über 140 Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre E-Learning-Videoerstellung weltweit zugänglich und wirkungsvoll ist.

Kann ich Schulungsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen, um die Marken-Konsistenz zu wahren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen. Sie können Szenen einfach anpassen, Ihr Logo integrieren und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiterschulungsvideos die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegeln.

Wie schnell kann ich mit HeyGen Compliance-Schulungsvideos produzieren und aktualisieren?

Mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und leistungsstarker Text-zu-Video-Funktionalität können Sie schnell neue Compliance-Schulungsvideos produzieren und mühelos aktualisieren, was den Prozess der Videodokumentation erheblich beschleunigt.

