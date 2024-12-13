Google Sheets Tutorial Video Maker: Schnell & Einfach Erstellen

Automatisieren Sie Ihre Google Sheets-Videoerstellung mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion für schnelle, klare Tutorials.

Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das einen leistungsstarken Google Sheets-Trick demonstriert, ideal für vielbeschäftigte Fachleute, die schnelle Produktivitätstricks suchen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit lebendigen Farben und sanften Übergängen, ergänzt durch eine lebhafte, klare Stimme. Dieses Video wird die AI-Avatare von HeyGen prominent präsentieren, die dem Tutorial ein freundliches und dynamisches Gesicht verleihen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Erklärvideo, das zeigt, wie Marketingteams ihren Videoerstellungs-Workflow direkt aus Google Sheets-Daten automatisieren können. Die Zielgruppe umfasst Kleinunternehmer und Pädagogen. Verwenden Sie einen dynamischen, professionellen visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, gepaart mit einer energischen, klaren Erzählung. Betonen Sie die Einfachheit der Nutzung von HeyGens vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um die Inhaltsproduktion zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Tutorial-Video zu einer fortgeschrittenen Google Sheets-Funktion, das sich an Content-Ersteller und erfahrene Nutzer richtet, die komplexe Funktionen meistern möchten. Das Video sollte einen detaillierten, schrittweisen visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und Zeiger-Highlights haben, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Heben Sie die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen hervor, um ansprechende und qualitativ hochwertige Anleitungs-Audios zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kompaktes 30-Sekunden-Video, das komplexe Google Sheets-Daten in eine leicht verständliche visuelle Erklärung für Datenanalysten und Projektmanager verwandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und visuell ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einfacher Ikonografie, die es auch einem internationalen Publikum durch HeyGens automatische Untertitel zugänglich machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Google Sheets Tutorial Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre strukturierten Google Sheets-Daten in ansprechende Tutorial-Videos und automatisieren Sie die Inhaltserstellung mit präziser Kontrolle und kreativer Anpassung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Inhalts-Skript
Organisieren Sie das Skript, die Daten oder die Videosegmente Ihres Tutorials in einem Google Sheet, wobei jede Zeile oder Spalte spezifische Inhalte für Ihr Video enthält.
2
Step 2
Laden Sie die Sheet-Daten auf die Plattform hoch
Übertragen Sie Ihre vorbereiteten Google Sheet-Daten nahtlos in die Videoerstellungsplattform und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion für die anfängliche Generierung.
3
Step 3
Wählen Sie visuelle Elemente und verbessern Sie diese
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen, um Ihre Daten visuell darzustellen, und fügen Sie Elemente wie AI-Avatare oder Stockmedien hinzu, um Ihr Tutorial zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Überprüfen Sie Ihr Video auf Genauigkeit und Kohärenz und verwenden Sie dann die Funktion zur Größenanpassung & zum Exportieren der Plattform, um Ihr hochwertiges Tutorial-Video herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten

.

Produzieren Sie schnell dynamische Google Sheets-Tutorial-Clips für die weitreichende Verbreitung auf Social-Media-Plattformen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Videoerstellung aus meinen Google Sheets-Daten automatisieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, strukturierte Informationen aus Google Sheets in ansprechende Tutorial-Videos oder andere dynamische Inhalte zu verwandeln. Unsere Plattform erlaubt eine nahtlose Videoautomatisierung, sodass Ihre Daten visuell und professionell zum Leben erweckt werden, ohne dass umfangreiche Videoeditor-Erfahrung erforderlich ist.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Personalisierung meiner Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die Ihre Botschaft mit lebensechtem Realismus übermitteln können. Sie können auch unsere vielfältigen Videovorlagen nutzen und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Farben, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihren einzigartigen Stil und Ihre Professionalität widerspiegelt.

Enthält HeyGen eine Bibliothek mit kreativen Assets zur Verbesserung des Videodesigns?

Ja, HeyGen bietet eine reichhaltige Inhaltsbibliothek, einschließlich einer großen Auswahl an Stockmedien, Animationen und Übergängen, um Ihre Videodesigns zu verbessern. Diese Assets sind innerhalb der Plattform leicht verfügbar, um Ihnen zu helfen, fesselnde Videogeschichten zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess mit Voiceovers und Untertiteln?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem es eine schnelle Text-zu-Video-Generierung mit AI-gestützten Voiceovers ermöglicht. Unsere Plattform fügt automatisch präzise Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und professionell produziert sind, und optimiert Ihren kreativen Workflow für schnelles Teilen.

